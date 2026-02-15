我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 全明星週（All-Star Weekend）熱鬧登場，丹佛金塊當家球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）再次展現了他獨特的「厭世」幽默感。這位比起籃球更熱愛賽馬的塞爾維亞巨星，在記者會上被一位年輕記者問到關於養馬的建議時，給出了一個既敷衍又誠實的爆笑答案：「買最貴的那個。」在眾星雲集的媒體日上，大多數球員都在談論比賽強度或賽制改革，唯獨約基奇的畫風與眾不同。一名看似來自德州的年輕記者抓準機會，不問籃球戰術，反而向這位著名的「馬癡」請教：「我該買哪一種馬？」聽到這個問題，原本表情平淡的約基奇瞬間露出笑容。「買最好的一隻，這主意很棒，」約基奇笑著回答，隨後補上了一句神邏輯建議：「但我不知道哪一種是最好的＜大概是最貴的那一隻吧，那應該就是最好的。」這段對話隨即在社群媒體上瘋傳，網友紛紛調侃：「不愧是拿過3座MVP的男人，給的建議就是樸實無華且枯燥」、「他心裡一定在想：終於有人問對問題了」。儘管約基奇總是表現得對全明星賽興致缺缺，但他本季的表現依然是統治級的。雖然因膝傷缺席了16場比賽，但他仍繳出場均28.7分、12.3籃板與10.7助攻的「場均大三元」數據，這也是他連續第2個賽季達成此成就。今年是約基奇連續第8度入選全明星賽，並連續第6年擔綱先發重任。更讓他開心的是，老搭檔莫瑞（Jamal Murray）今年終於首度入選，兩人將一同在全明星賽場上獻技。對於即將到來的正賽，約基奇或許心繫家鄉的馬廄，但在那之前，他仍將以先發中鋒身分，向全球展現他的全能身手。