但隨著卡特將此技藝達到高峰，標準被拉得太高了，簡單的精采的灌籃已無法滿足球迷的胃口。

明星賽和灌籃大賽在網路時代已經有些過時了，保留它們名聲的方式是取消。

今（15）日於洛杉磯Intuit Dome落幕的2026NBA灌籃大賽，最終在尷尬與一種意猶未盡中收場。當邁阿密熱火隊的強森（Keshad Johnson）舉起獎盃，迎接他的不是全場歡呼，而是網路社群無情的嘲諷。美媒在賽後發布了一段三連霸得主麥克朗（Mac McClung）的練習灌籃影片，短短不到半小時內便吸引超過11萬次觀看，這項數據無疑是對現場「產品」最辛辣的諷刺。過去三年，Mac 讓一切都變得很有趣，但他終究會離開，今年就在這最後的遮羞布被扯下後，原形畢露。強森有什麼可以被怪罪的？卡特·布萊恩（Carter Bryant）有什麼可被怪罪的？他們付諸了努力、並盡力娛樂大家。真要說，只能說灌籃大賽不再有趣了。我們總在追逐10年前由拉文（Zach LaVine）與戈登（Aaron Gordon）創造的那場史詩對決，但事實證明，那樣的火花在灌籃大賽40多年的歷史中僅是少數「例外」。這項賽事的藝術感正迅速消失，主因在於創意的枯竭。回顧1980年代，由於當時不提倡灌籃，每一次嘗試都是開創性的；但隨著網路普及，非NBA球員的職業扣將早已將人類彈跳極限推至宇宙邊緣，這讓身價數億美元、不願冒險練習的明星球員顯得平庸無奇。ABA引入了扣籃比賽的概念，在此之前幾乎沒有人真正把灌籃當作一種獨立的藝術形式來思考，所以最初的灌籃動作大多很簡單。而且當時也沒有網路。因此，當球員們創造出新的扣籃動作時，公眾也是第一次看到這些動作，這使得整個過程非常令人興奮。但隨著卡特將此技藝達到高峰，標準被拉得太高了，簡單的精采的灌籃已無法滿足球迷的胃口。但部分參賽選手都要玩「花樣」，像拉文這種超級天才——光罰球線和換手灌籃就能整出4、5個50分等級的灌籃——終究是少數。那，當花樣也被玩完了那該怎麼辦？明星球員早在90年代就停止參賽了，因為他們不想輸給新人。現今球員收入極高，對這項曾讓文斯·卡特（Vince Carter）一舉成名的舞台早已漠不關心。此外，當今籃球世界已陷入「江郎才盡」的窘境，像今晚卡特·布萊恩（Carter Bryant）展現的胯下換手灌籃，放在80年代是鶴立雞群，但在現今NBA至少有50人能做到。當奇觀變成了常規，重複觀看的價值便急劇下降，除非使用瘋狂道具或飛越障礙，否則觀眾早已審美疲勞。人們應該降低對它的期望值，它已經江郎才盡了。本屆冠軍強森被網友酸為「跳舞大賽冠軍」，他花在秀腹肌與跳舞的時間遠勝於灌籃創意。這些批評都有些太過了，強森很努力想要帶動氣氛，也嘗試展現享受其中的氛圍，他的一些灌籃確實平庸，但也是這一屆最好的幾個了。卡特·布萊恩給我們看到了一些希望——這位有著兩位灌籃大賽冠軍卡特和布萊恩名字結合的新星——展現出了雄心，雖然他最後一灌失手把冠軍輸給了強森，但仍然值得稱許。他最後一灌嘗試用在雙腿跨下運球打板後接球灌籃，最終以失敗告終、不得不臨時改動作，但你可以感覺出他想要滿足觀眾的渴望，他不是為了為了拿冠軍做一次保守的灌籃，而是想要拿50分而做這一次灌籃，有這種決心，才有機會超越前輩，做出讓人滿意的灌籃。現在的問題不是拉文、戈登和麥克朗付出就能解決的，灌籃大賽和明星賽一樣都背負著一種原罪。實話實說，就是明星賽和灌籃大賽在網路時代已經有些過時了，保留它們名聲的方式是取消。但就像是要減少82場例行賽一樣，這是不可能的，因為聯盟的利益是最為優先的。這揭示了NBA現狀的荒謬：即便產品低劣、參與者漠不關心，但在電視轉播合約與廣告收益的驅動下，這具空洞的軀殼仍會繼續運作。如果聯盟不願面對技術領先與熱情缺失的現實，或許如球迷所言，乾脆取消這項賽事，或者將舞台交給那些真正以灌籃為命的網紅。再見了，灌籃大賽，如果藝術不再，為何不寧願讓它留在回憶裡？