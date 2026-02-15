我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志（左）與夏宇童（右）在昨日舉辦盛大婚禮。（圖／夏宇童FB）

47歲5566成員孫協志與小10歲夏宇童去年3月登記結婚後，在昨（14）日情人節，於台北寒舍艾美補辦盛大婚禮。只見婚禮現場充滿著幸福氛圍，夫妻倆還在講誓詞時，忍不住哽咽落淚，讓台下賓客都被感動到哭出來。其中，夏宇童在誓詞環節感性告白孫協志：「因為你愛我，所以我開始愛自己」，讓大家都感受到他們濃濃的甜蜜愛情。孫協志與夏宇童昨日舉辦盛大婚禮，讓全場都感受到他們甜蜜幸福的氣氛。而在互說誓詞時，夏宇童先是感性告白：「因為你愛我，所以我開始愛自己，謝謝」，並表示這次兩人超越好朋友身分，是老公、也是最愛的人，「只要我的心臟還在跳我就會一直愛你」。接著夏宇童忍不住哽咽：「你難過的時候我會安慰你、你委屈的時候我來替你抱不平。也許我們的世界不會每天都晴空萬里，但你有我，所以你累的時候，我就會牽著你、我會牽著你把日子走好」。充滿感情的誓詞，讓眾人都忍不住落淚，並羨慕夫妻倆的好感情。然而，曾經歷過離婚的孫協志，也在婚禮上告白夏宇童，感謝對方讓他走出傷痛，「親愛的老婆，謝謝妳出現在我生命裡，謝謝妳在我生命最黑暗的時刻帶我給我一絲曙光」，說完夫妻倆交換婚戒、深情相吻。孫協志接著再對夏宇童說，「謝謝妳讓我再次相信愛情，原來真的有一個人可以讓我盡情地撒嬌、落淚，可以在妳面前展現出我最軟弱的那一面。請妳放心地，將妳的下半輩子交給我，我一定會拚命地讓妳開心，不會讓妳受到任何委屈，讓妳成為全世界最幸福的公主」。