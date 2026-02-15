我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）向來以無懼挑戰著稱。近期在接受媒體訪問時，被問及若在「一對一」的情境下對決達拉斯獨行俠球星厄文（Kyrie Irving），自己是否有能力守住這位 NBA運球大師？愛德華茲毫不猶豫地給出了肯定的答案：「喔，我絕對能守住厄文。」儘管厄文目前因前十字韌帶（ACL）撕裂傷勢仍在復健中，但他「運球教科書」的地位在聯盟中無人能撼動。然而，這並未動搖愛德華茲的自信心。「在一對一的設定下，我認為自己有勝算。」愛德華茲在談到這個假想對決時霸氣表示。回顧兩隊最近一次交手是在 2026年 1月 28日，當時灰狼以118：105擊敗了人手短缺的獨行俠。雖然厄文該場比賽因傷缺陣，無法直接驗證愛德華茲的防守宣言，但愛德華茲該場繳出20分、6籃板、6助攻與3抄截的全能數據，展現了攻防兩端的統治力。該役灰狼前鋒藍道（Julius Randle）更狂轟31分，與愛德華茲聯手捍衛主場。雖然愛德華茲信心滿滿，但歷史數據顯示厄文對戰灰狼向來不手軟。在雙方過去10次的交手中，厄文場均能轟下驚人的31.6分，堪稱「灰狼殺手」。目前灰狼戰績34勝22敗，擁有聯盟頂尖的防守體系。愛德華茲渴望證明自己的防守功力，而球迷們也正引頸期盼，待厄文傷癒歸隊後，這場單挑戲碼能在NBA賽場上真實上演。