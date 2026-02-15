鳳凰城太陽隊在買斷市場取得重大進展，成功擊敗多支季後賽競爭對手，與自由球員前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）達成一份多年合約協議。根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，海史密斯的經紀人戴恩尼斯（Jerry Dianis）證實，海史密斯在考慮多家季後賽球隊後，最終決定加盟目前以32勝23敗位居西區第6、距離第5名僅1.5場勝差的太陽隊。
合約具備靈活性 太陽看重防守即戰力
根據亞利桑那體育電台主持人甘巴多羅（John Gambadoro）透露，這份多年合約的第2年採部分保障制，這讓太陽隊在未來操作上保有極大彈性。太陽隊管理層非常看重海史密斯能為球隊帶來的多功能性，若他表現出色，球隊將能以相對低廉的代價將其續留至下個賽季。
擺脫半月板傷勢困擾 海史密斯已獲醫療許可
現年29歲的海史密斯本賽季尚未有出賽紀錄，他於去年8月接受右膝半月板手術，並在10月康復期間遭遇挫折導致復出推遲。不過根據HoopsHype記者史科托（Michael Scotto）報導，海史密斯目前已完全康復並參與5對5訓練，預計能在近期迎來賽季首秀。他在季初被邁阿密熱火隊交易至布魯克林籃網隊後隨即被裁掉，儘管長期處於復健階段，其防守價值仍吸引了大量季後賽球隊關注。
邁阿密體系培育 防守全能無縫接軌
在受傷之前，海史密斯是邁阿密熱火隊防守體系中極為關鍵的一環。他在2023-24年賽季出賽74場（其中42場先發），場均貢獻6.5分、3.4籃板、1.5助攻，並擁有38%的三分球命中率。熱火隊教練史波斯查（Erik Spoelstra）曾讚譽他為「防守端的瑞士刀」，具備防守1-4號位置的能力，從側翼射手到小球陣容的大前鋒皆能勝任。
海史密斯的加盟進一步充實了太陽隊在總教練奧特（Jordan Ott）麾下的前場深度。太陽隊在交易截止日前已透過交易送走瑞查茲（Nick Richards）與赫耶斯-戴維斯（Nigel Hayes-Davis），換回柯菲（Amir Coffey）與艾格尼（Cole Anthony）。隨著海史密斯就位，太陽隊目前15個標準合約名額已滿，展現出球隊在西區競爭激烈的排名賽中，透過防守升級爭取更佳種子序的決心。
消息來源：查拉尼亞（Shams Charania）
