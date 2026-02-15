我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（15）日於洛杉磯Intuit Dome舉行的2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）灌籃大賽中，邁阿密熱火隊的前鋒強森（Keshad Johnson）以大黑馬之姿，驚險擊敗聖安東尼奧馬刺隊新秀布萊恩（Carter Bryant），不僅成功問鼎新科灌籃王，更為自己贏得了一張高達10.5萬美元（約新台幣330萬元）的冠軍支票。強森帶回熱火隊史上第4座灌籃大賽冠軍，創下隊史紀錄，也成為聯盟除了紐約尼克之外最多「灌籃王」的球隊。現年24歲、正值職業生涯第2年的強森，賽前奪冠賠率僅為+310，在四名參賽者中排名倒數第2。然而這位來自加州奧克蘭的子弟兵，在賽場上展現了強大的自信。強森賽後抱著獎盃表示：「我來到這裡就是為了展現什麼叫做『Showtime』。我來自加州，我把灣區的風格帶到了洛杉磯。這座獎盃是為了整個西岸拿下的！」強森在首輪邀請了灣區饒舌傳奇E-40助陣，憑藉飛越對方的精彩表現獲得首輪最高的47.4分。進入決賽後，他先以一記難度極高的「空中接力跨下換手反身灌籃」奪下接近滿分的49.6分，最後一灌雖然在罰球線起跳時踩線略微失分，仍憑藉布萊恩在關鍵時刻的失誤，成功登頂。對於年薪僅約195.5萬美元（約合新台幣6143萬元）、且本季僅出賽21場的強森來說，這筆10.5萬美元的冠軍獎金意義重大。根據聯盟規定，灌籃大賽冠軍可獲得10.5萬美元，亞軍布萊恩則能領到5.5萬美元。相較於同場競技、年薪高達490萬美元的馬刺新秀布萊恩，強森的職業生涯起點較為艱辛。他在2024年選秀落選後，從雙向合約打起，直到去年才獲得熱火隊的正式合約。這次奪冠不僅能提升他在聯盟的知名度，更實質優化了他的經濟狀況。強森的勝利也寫下了熱火隊史的新頁。這不僅是熱火隊史上第4次產出灌籃大賽冠軍（前三位分別為1993、1995年的邁納以及2020年的瓊斯），也讓熱火隊在灌籃大賽的總奪冠次數躍居聯盟第2，僅次於紐約尼克隊。此外，這也是熱火球員連續兩年在明星賽週末帶回獎盃（去年由希羅奪得三分球大賽冠軍）。隨著周六之夜在強森的慶祝舞步中落下帷幕，全球球迷將目光轉向明日登場的第75屆全明星正賽。對於強森而言，這場在主場觀眾面前舉行的視覺盛宴，已成為他職業生涯至今最輝煌的里程碑。