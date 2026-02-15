NBA全明星周末在洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）主場「直覺巨蛋（Intuit Dome）」掀起高潮。波特蘭拓荒明星控衛「小李」達米安·里拉德（Damian Lillard）在三分球大賽中，克服阿基里斯腱斷裂的重傷陰霾，於決賽中射下29分，成功奪得個人生涯第三座NBA美國職籃（National Basketball Association）三分球大賽冠軍。里拉德也成為繼賴瑞·柏德（Larry Bird）與克雷格·哈吉斯（Craig Hodges）後，聯盟歷史上第三位達成「三分球大賽三冠王」壯舉的傳奇射手。
最令人驚嘆的是，里拉德在本賽季（2025-26）因為阿基里斯腱撕裂重傷，至今尚未代表波特蘭拓荒者出賽過任何一場正式比賽。在長達十個月的復健期中，他受邀參加三分球大賽時原本只是抱著「點綴假期」的心態。
里拉德在賽後受訪時坦言，這次決定參賽最初像是一個玩笑，他在與聯盟高層討論度假計畫時隨口提到「如果有空位可以找我」，沒想到最終成行，並在僅靠一條健康腿發力的情況下，向全世界證明其「Dame Time」射程依舊精準。
總分29分力壓鳳凰城太陽布克
在首輪賽事中，里拉德以穩健的27分淘汰了克里夫蘭騎士球星多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell），與鳳凰城太陽的戴文·布克（Devin Booker）及夏洛特黃蜂超級新秀康·克努佩爾（Kon Knueppel）一同闖入決賽。決賽中里拉德率先登場，在左側底角與「Money Ball」彩金球架找回神感，狂飆29分的高分，給予後續對手極大壓力。
布克一度展現奪冠氣勢，在決賽開局連續命中9球，然而在最後一架彩色球架時，布克不敵巨大壓力連續投失最後三球，最終成績停留在27分，遺憾以2分之差敗給里拉德。黃蜂隊新秀克努佩爾則在決賽中僅拿15分獲得季軍。
里拉德在領獎時激動表示，這座獎盃不僅僅是榮譽，更是一個提醒，告訴全聯盟即便他正處於漫長的復健期，其招牌的投射能力從未消逝。
2026年NBA三分球大賽決賽成績統計
更多NBA相關報導：
NBA／詹姆斯今夏確定離開湖人？外媒驚曝重返騎士：展開退休巡演
NBA／保羅結束21年職業生涯！曾用61分致敬祖父 卻陷入心理矛盾
NBA／保羅宣布退休！柯瑞重溫勇士同隊時光：以後高爾夫球場相見
我是廣告 請繼續往下閱讀
里拉德在賽後受訪時坦言，這次決定參賽最初像是一個玩笑，他在與聯盟高層討論度假計畫時隨口提到「如果有空位可以找我」，沒想到最終成行，並在僅靠一條健康腿發力的情況下，向全世界證明其「Dame Time」射程依舊精準。
在首輪賽事中，里拉德以穩健的27分淘汰了克里夫蘭騎士球星多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell），與鳳凰城太陽的戴文·布克（Devin Booker）及夏洛特黃蜂超級新秀康·克努佩爾（Kon Knueppel）一同闖入決賽。決賽中里拉德率先登場，在左側底角與「Money Ball」彩金球架找回神感，狂飆29分的高分，給予後續對手極大壓力。
布克一度展現奪冠氣勢，在決賽開局連續命中9球，然而在最後一架彩色球架時，布克不敵巨大壓力連續投失最後三球，最終成績停留在27分，遺憾以2分之差敗給里拉德。黃蜂隊新秀克努佩爾則在決賽中僅拿15分獲得季軍。
里拉德在領獎時激動表示，這座獎盃不僅僅是榮譽，更是一個提醒，告訴全聯盟即便他正處於漫長的復健期，其招牌的投射能力從未消逝。
2026年NBA三分球大賽決賽成績統計
|球員名稱
|所屬球隊
|決賽得分
|比賽亮點
|本季薪資
|達米安·里拉德 (Damian Lillard)
|拓荒者
|29
|生涯第三座三分賽冠軍
|約5850萬美金 (18.7億台幣)
|戴文·布克 (Devin Booker)
|太陽
|27
|決賽開局連中9球
|約4935萬美金 (15.8億台幣)
|康·克努佩爾 (Kon Knueppel)
|黃蜂
|15
|首度參賽的潛力新秀
|約480萬美金 (1.5億台幣)
NBA／詹姆斯今夏確定離開湖人？外媒驚曝重返騎士：展開退休巡演
NBA／保羅結束21年職業生涯！曾用61分致敬祖父 卻陷入心理矛盾
NBA／保羅宣布退休！柯瑞重溫勇士同隊時光：以後高爾夫球場相見