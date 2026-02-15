里拉德也成為繼賴瑞·柏德（Larry Bird）與克雷格·哈吉斯（Craig Hodges）後，聯盟歷史上第三位達成「三分球大賽三冠王」壯舉的傳奇射手。

▲里拉德在本賽季（2025-26）因為阿基里斯腱撕裂重傷，至今尚未代表波特蘭拓荒者出賽過任何一場正式比賽。（圖／美聯社／達志影像）

球員名稱 所屬球隊 決賽得分 比賽亮點 本季薪資 達米安·里拉德 (Damian Lillard) 拓荒者 29 生涯第三座三分賽冠軍 約5850萬美金 (18.7億台幣) 戴文·布克 (Devin Booker) 太陽 27 決賽開局連中9球 約4935萬美金 (15.8億台幣) 康·克努佩爾 (Kon Knueppel) 黃蜂 15 首度參賽的潛力新秀 約480萬美金 (1.5億台幣)

NBA全明星周末在洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）主場「直覺巨蛋（Intuit Dome）」掀起高潮。波特蘭拓荒明星控衛「小李」達米安·里拉德（Damian Lillard）在三分球大賽中，克服阿基里斯腱斷裂的重傷陰霾，於決賽中射下29分，成功奪得個人生涯第三座NBA美國職籃（National Basketball Association）三分球大賽冠軍。最令人驚嘆的是，里拉德在本賽季（2025-26）因為阿基里斯腱撕裂重傷，至今尚未代表波特蘭拓荒者出賽過任何一場正式比賽。在長達十個月的復健期中，他受邀參加三分球大賽時原本只是抱著「點綴假期」的心態。在首輪賽事中，里拉德以穩健的27分淘汰了克里夫蘭騎士球星多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell），與鳳凰城太陽的戴文·布克（Devin Booker）及夏洛特黃蜂超級新秀康·克努佩爾（Kon Knueppel）一同闖入決賽。布克一度展現奪冠氣勢，在決賽開局連續命中9球，然而在最後一架彩色球架時，布克不敵巨大壓力連續投失最後三球，最終成績停留在27分，遺憾以2分之差敗給里拉德。黃蜂隊新秀克努佩爾則在決賽中僅拿15分獲得季軍。里拉德在領獎時激動表示，這座獎盃不僅僅是榮譽，更是一個提醒，告訴全聯盟即便他正處於漫長的復健期，其招牌的投射能力從未消逝。