▲吳淡如透露自己資助的台大醫學系僑生超狂成績單，竟然幾乎全A。（圖／吳淡如FB）

知名作家、主持人吳淡如日前霸氣出手，金援一名考上台大醫學系的僑生，扮演乾媽角色，幫助這位小學弟好好念書。吳淡如還透露當初唯一的條件，就是不要被當掉，而昨（14）日，她曬出小學弟的超狂成績單，竟然除了一個B+外，全部都是A，比自己大一成績還好，讓她直接霸氣喊沒問題，「幫你付下學期（學費），好好念」，並表示自己說到做到！吳淡如昨日在FB透露資助學生的近況，她表示當初跟對方說，只要不被當掉，就會繼續幫忙，沒想到小學弟不僅沒有被當掉，成績還超好，除了一個B+外，其他全A，「嗯，這個成績比我念大一的時候好得多」，還自爆自己當時以為大學就是「郊遊、烤肉、戀愛，第一學期差一點被二一」，之後才開始奮發向上。而吳淡如看了小學弟成績後馬上說沒問題，答應繼續付下學期學費，但小學弟似乎還是不放心，過了一周後，又給吳淡如傳訊息確認費用，還承諾她：「下學期我也一樣會繼續努力，希望成績能夠更上一層樓，不辜負學姐的提攜，再次感謝學姐」，讓吳淡如大讚對方非常有禮貌。吳淡如也表示自己說話算話，並鼓勵小學弟，「加油，孩子。我們自己的未來自己爭」。不過她也搞笑自嘲，逼別人家孩子讀書很敢，但到自己小孩就沒辦法，「真是為母則弱、有愛就虛、慈母多敗兒…不敢再講了，我還得看臉色呢」。吳淡如父親節當天在臉書發文，「父親節，我幫一位學弟付了學費，我自己挺感動的」。吳淡如表示，原先是朋友找他幫忙，說有一個學生考上台大醫學系，不過他打工了好幾個月只賺了45000元，剛好只能付第一學期的學費，接下來不知道該怎麼辦。吳淡如一開始半信半疑，擔心是詐騙，所以不敢輕易相信，於是開始查證，最後才發現確有其事，也讓她決定出手幫忙，並喊話小學弟，「所有的安排都有深意。孩子，我感動的是：你這麼努力！孩子，請好好讀書」。