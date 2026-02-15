灌籃大賽未能重現往昔榮光，甚至被部分評論形容為近年最令人失望的一屆。

我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

NBA全明星周末向來以灌籃大賽作為高潮橋段，但2026年版本卻再次引發外界質疑。從參賽名單、動作難度到整體創意呈現，本屆NBA美國職籃（National Basketball Association）過去從麥可．喬丹（Michael Jordan）、文斯．卡特（Vince Carter）、多明尼克．威金斯（Dominique Wilkins）到朱利葉斯．歐文（Julius Erving），再到布雷克．葛里芬（Blake Griffin）與德懷特．霍華德（Dwight Howard），灌籃大賽曾是超級球星展現創意與爆發力的舞台。但近年來，明星球員鮮少參與，賽事吸引力逐年下滑。本屆由聖安東尼奧馬刺隊的卡特．布萊恩（Carter Bryant）、洛杉磯湖人隊的賈克森．海斯（Jaxson Hayes）、邁阿密熱火隊的凱沙德．強森（Keshad Johnson）以及奧蘭多魔術隊新秀傑斯．理查森（Jase Richardson）出賽。雖然陣容涵蓋年輕新秀與輪換球員，但缺乏真正具市場號召力的明星。在一個強調「頂尖對決」的全明星舞台上，沒有一線球星壓陣，使得整體觀賞性明顯打折。球員們確實全力以赴，但一般輪換球員難以與歷史級巨星相提並論，現場氣氛也顯得平淡。從完成率來看，本屆選手失誤次數不多，整體流暢度優於部分前幾年版本。選手們嘗試在基本動作中加入變化，包含風車灌籃與360度轉體等動作，但整體難度仍屬中等。問題在於缺乏令人驚艷的「記憶點」。無論是難度、爆發力或創意，皆未達到足以載入經典的水準。比賽結束後，觀眾普遍感受不到震撼，這在過往灌籃大賽中極為罕見。灌籃大賽之所以成為傳奇，在於創意突破。葛里芬曾飛越汽車完成灌籃，霍華德挑戰12呎高框，卡特更以「手臂掛框」動作震撼全球。相較之下，今年幾乎未見特殊道具設計，即便使用輔助元素，也缺乏構思。多數動作屬於標準套路，整體規劃感不足，創意分數成為最大敗筆。觀眾明顯期待更具突破性的呈現，但結果顯然未達預期。最終由凱沙德．強森奪冠，但整體賽事仍被評為D級水準。多次出現50分滿分評價，卻未能帶動現場熱度，也讓評分標準再度成為焦點。若聯盟未來希望重振灌籃大賽聲勢，勢必得從邀請明星球員與強化評分嚴謹度著手。全明星周末本應是NBA美國職籃最具娛樂性與創意的展示舞台，但2026年灌籃大賽顯然未能達標。當創意與星度雙雙缺席，再高的分數也難以掩蓋失望的氛圍。