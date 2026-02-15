。米契爾表示：「身為詹姆斯的粉絲，能成為他的隊友當然非常特別，但這並非我能控制的事情。」

▲米契爾表示：「身為詹姆斯的粉絲，能成為他的隊友當然非常特別，但這並非我能控制的事情。」（圖／美聯社／達志影像）

NBA明星賽周登場，關於「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）三度回歸克里夫蘭騎士的流言已成為聯盟最熱門話題。騎士隊當家球星多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）在接受《Sirius XM Radio》採訪時，首度公開回應與這位NBA美國職籃（National Basketball Association）明傳奇球星合作的可能性米契爾強調，雖然外界傳聞不斷，但他與休息室的隊友們目前唯一的目標就是奪冠。這位6屆全明星後衛雖被傳出已私下展開招募行動，但他在訪談中保持低調：「媒體報導是正常的，但我更相信專注於我能控制的事。我們剛交易來詹姆斯·哈登（James Harden）、D.施洛德（Dennis Schroder）與K.艾利斯（Keon Ellis），現在的重點是找出贏得冠軍戒指的方法。」騎士隊在交易大限前換來前MVP哈登，徹底改變了東區競爭版圖。米契爾談到與哈登的新搭檔關係時，充滿敬意地分享了兩人過去的淵源。他回憶道，在職業生涯早期參加品牌活動，以及連續兩年在季後賽敗給哈登率領的球隊時，就已從對方身上學到許多。米契爾認為哈登與克里斯·保羅（Chris Paul）曾給予他許多指導，如今能與哈登從對手變成隊友，感覺非常不可思議。哈登的加入為騎士隊帶來了豐富的季後賽經驗與頂尖組織能力，讓原本陷入泥淖的賽季迎來曙光。