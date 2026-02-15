我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金珉志過往舊照在韓網瘋傳。（圖／翻攝自韓網）

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》雖然在2月10日播出大結局，但出演嘉賓依舊有超高討論。其中，金珉志因長相激似aespa隊長Karina，而有「田徑界Karina」的稱號，高顏值與直爽性格，也讓她人氣不斷升高。但不料近日韓網卻出現多張她的舊照，竟與現在五官差很大，不少網友都直呼認不出來，猜測她是否曾透過整形變臉。金珉志的舊照近日在韓網瘋傳，有網友發現她的五官，包含眼睛、鼻子、嘴型都與現在不太相同，讓部分網友忍不住直呼「根本認不出來」。但也有人認為，金珉志應該是戴過牙套，所以調整了嘴型、與下巴部分；至於眼睛跟鼻子也可能是因長大後的氣質改變，以及妝容、髮型方面的差別，不少粉絲也大讚她以前很像鄰家女孩，非常清純可愛。金珉志在《單身即地獄5》的感情線相當複雜，她第一天盲選配對禹盛閔，雙方互不來電，第二次配對則是與宋承一彼此互有好感，互相投票，因此去天堂島後都對對方很心動，怎料因為崔美娜秀攪局和宋承一約會，讓金珉志陷入焦慮情緒。後來即便宋承一與崔美娜秀從天堂島回來後，表態比較喜歡金珉志，金珉志還是因為嚥不下這口氣，轉而選擇第二個有好感的對象林琇濱去天堂島，還意外與林琇濱喝醉一起睡在同一張床，非常曖昧，讓金珉志也陷入不知道該如何選擇的境地。而最終，金珉志還是選擇宋承一，兩人攜手逃出地獄島。金珉志今年29歲，職業是田徑選手，還曾連續4年在全國運動會田徑項目中奪冠。金珉志擁有烏黑長直髮搭配小麥色皮膚，甜美外型獲封「田徑場上的Karina」，但金珉志個性其實相當火爆，在節目中曾直球點名崔美娜秀太過善變、根本不了解自己，讓崔美娜秀一度情緒崩潰，金珉志也被粉絲譽為「女戰神」。