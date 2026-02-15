針對即將於3月開打的2026年世界棒球經典賽（WBC），韓國代表隊今日傳出主力缺陣的噩耗。韓國棒球委員會（KBO）於15日正式向WBC組織委員會提交選手更換申請，原定擔綱先發重任的三星獅王牌右投元兌仁（Won Tae-in），因肘部傷勢遺憾宣布退出國家隊，其空缺將由LG雙子隊的終結者劉泳澯（유영찬）遞補。
春訓肘部不適 經診斷需2周以上恢復期
元兌仁是在前往關島進行球隊第一階段春訓期間感到肘部疼痛，雖然隨後返回韓國並轉往沖繩營地嘗試恢復訓練，但疼痛感持續存在。經過精密檢查後，元兌仁被診斷為肘部屈肌1級（Grade 1）拉傷。儘管傷勢不具長期毀滅性，但至少需要2周以上的治療與復健時間。考量到距離大賽僅剩不到一個月，且元兌仁長期累積的疲勞恐影響投球品質，韓國隊總教練柳仲逸與選訓委員會最終決定換人，以確保戰力完整。
韓國先發「雙箭頭」皆缺陣 戰力規劃受考驗
元兌仁的缺席對韓國隊而言是巨大損失。他在2024年以15勝奪下KBO勝投王，2025年亦寫下12勝佳績，連續兩年勝場達雙位數，且在國內投手中擁有最佳的控球效率（每9局僅1.46次保送）。隨著先前另一名火球男文東珠（Moon Dong-ju）也因肩傷被排除在最終名單之外，韓國隊已接連失去兩名最重要的本土先發戰力。
教練團變陣補強牛棚 劉泳澯強勢遞補
面對先發戰力的流失，教練團選擇徵召LG雙子的守護神劉泳澯來補強後半段的防線。柳泳澯在2025年球季表現穩定，出賽39場繳出2勝2敗21次救援成功、防禦率2.63的亮眼數據。這也意味著韓國隊在預賽面對日本、中華隊等強敵時，可能會採取更頻繁的投手車輪戰，由牛棚戰力分擔更多勝負關鍵局數。
隨著3月6日首戰日期逼近，韓國隊如何在主力先發接連折損的情況下重新調整投手布局，將成為能否前進東京複賽的最大挑戰。
消息來源：日間體育、xportsnews.
