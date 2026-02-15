2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽於洛杉磯盛大登場，今年再度調整賽制，採三隊循環對戰模式，由Team World（世界隊）、Team USA Stripes（美國條紋隊）與Team USA Stars（美國明星隊)各自至少交手一次，戰績最佳兩隊晉級決賽。如遇戰績相同，將以淨勝分作為晉級依據，讓比賽節奏與競爭強度全面提升。
根據《台灣運彩》最新賠率顯示，世界隊的冠軍賠率2倍，優於美國條紋的2.15倍和美國明星隊的2.35倍，整體實力評比偏向國際軍團。
World陣容星度最強 約基奇與唐西奇掌控節奏
由拉賈科維奇（Darko Rajakovic）執教的TeamWorld擁有三名本季MVP熱門前五球員，包括尼古拉．約基奇（Nikola Jokic）、盧卡．唐西奇（Luka Doncic）與維克多．溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。三人兼具身材與組織能力，預期將以高智商配合主導比賽。
雖然原先入選先發的謝伊．吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席，但由阿爾佩倫．申京（Alperen Sengun）遞補，加上帕斯卡．席亞康（Pascal Siakam）、賈馬爾．莫瑞（Jamal Murray）等人，整體戰力仍然完整。
USA雙軍分流 老將Stripes對決年輕Stars
TeamUSAStripes集結多名資深球星，包括凱文．杜蘭特（Kevin Durant）、雷布朗．詹姆斯（LeBron James）、科懷．雷納德（Kawhi Leonard）與多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）。原本入選的史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）因傷無法出賽。迪亞倫．福克斯（De’Aaron Fox）與布蘭登．英格倫（Brandon Ingram）則遞補進入名單。
TeamUSAStars則由比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）領軍，陣中核心為安東尼．愛德華茲（Anthony Edwards）與凱德．康寧漢（Cade Cunningham），搭配史考提．巴恩斯（Scottie Barnes）、霍姆葛倫與賈倫．杜倫（Jalen Duren），主打速度與外線火力。
戰局預測 CSDA推薦：世界隊奪冠
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA)名家推薦，綜合陣容完整度與頂尖戰力，TeamWorld略占優勢。唐西奇與約基奇的高位策應能力，加上溫班亞瑪攻防兩端影響力，使World在身材與創造力上具備明顯優勢。
若溫班亞瑪如先前所言，將全力以赴提升競爭強度，World有望以更高比賽專注度掌控節奏。外界普遍看好World能在對戰USAStars時取得競爭性勝利，並在循環賽中佔據有利位置。
今年全明星賽不再只是表演舞台，三隊循環制讓比賽策略與淨勝分計算成為關鍵。國際軍團能否證明當今聯盟已進入全球化時代，將成為洛杉磯夜晚最值得關注的焦點。
🟡台灣運彩單場資訊
*台灣運彩網路投注資訊：日喜運動彩劵行（點此可線上投注），地址：地址：台中市太平區長億路26號
🏀國內、外運彩相關資訊：《COVERS》、《CSDA名家論壇》（單場投注推薦）
📅 轉播資訊
比賽時間： 台灣時間2月16日（週日）上午8點起。
收看平台： 請鎖定緯來體育台、愛爾達體育台或NBA League Pass（依各平台實際轉播表為準）。
更多NBA相關新聞：
NBA(影)／戴維斯被獨行俠交易到巫師很不滿？
NBA分析／公鹿交易路線滿頭問號 提前「爆雷」休季留不住字母哥
NBA／武切維奇首秀繳雙十數據！塞爾提克奪五連勝
我是廣告 請繼續往下閱讀
World陣容星度最強 約基奇與唐西奇掌控節奏
由拉賈科維奇（Darko Rajakovic）執教的TeamWorld擁有三名本季MVP熱門前五球員，包括尼古拉．約基奇（Nikola Jokic）、盧卡．唐西奇（Luka Doncic）與維克多．溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。三人兼具身材與組織能力，預期將以高智商配合主導比賽。
雖然原先入選先發的謝伊．吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席，但由阿爾佩倫．申京（Alperen Sengun）遞補，加上帕斯卡．席亞康（Pascal Siakam）、賈馬爾．莫瑞（Jamal Murray）等人，整體戰力仍然完整。
USA雙軍分流 老將Stripes對決年輕Stars
TeamUSAStripes集結多名資深球星，包括凱文．杜蘭特（Kevin Durant）、雷布朗．詹姆斯（LeBron James）、科懷．雷納德（Kawhi Leonard）與多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）。原本入選的史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）因傷無法出賽。迪亞倫．福克斯（De’Aaron Fox）與布蘭登．英格倫（Brandon Ingram）則遞補進入名單。
TeamUSAStars則由比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）領軍，陣中核心為安東尼．愛德華茲（Anthony Edwards）與凱德．康寧漢（Cade Cunningham），搭配史考提．巴恩斯（Scottie Barnes）、霍姆葛倫與賈倫．杜倫（Jalen Duren），主打速度與外線火力。
戰局預測 CSDA推薦：世界隊奪冠
根據中華民國運動彩券發展協會（CSDA)名家推薦，綜合陣容完整度與頂尖戰力，TeamWorld略占優勢。唐西奇與約基奇的高位策應能力，加上溫班亞瑪攻防兩端影響力，使World在身材與創造力上具備明顯優勢。
若溫班亞瑪如先前所言，將全力以赴提升競爭強度，World有望以更高比賽專注度掌控節奏。外界普遍看好World能在對戰USAStars時取得競爭性勝利，並在循環賽中佔據有利位置。
今年全明星賽不再只是表演舞台，三隊循環制讓比賽策略與淨勝分計算成為關鍵。國際軍團能否證明當今聯盟已進入全球化時代，將成為洛杉磯夜晚最值得關注的焦點。
*台灣運彩網路投注資訊：日喜運動彩劵行（點此可線上投注），地址：地址：台中市太平區長億路26號
🏀國內、外運彩相關資訊：《COVERS》、《CSDA名家論壇》（單場投注推薦）
比賽時間： 台灣時間2月16日（週日）上午8點起。
收看平台： 請鎖定緯來體育台、愛爾達體育台或NBA League Pass（依各平台實際轉播表為準）。
NBA(影)／戴維斯被獨行俠交易到巫師很不滿？
NBA分析／公鹿交易路線滿頭問號 提前「爆雷」休季留不住字母哥
NBA／武切維奇首秀繳雙十數據！塞爾提克奪五連勝