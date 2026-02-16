藝人孫協志與夏宇童本月14日婚禮圓滿落幕，幸福時刻引來各界祝福，孫協志在台上淚訴誓詞，感性對夏宇童說：「謝謝妳讓我再次相信愛情」，令全場動容。而孫協志15年前娶回韓瑜時也說，「2個人在一起就是生命共同體，很多事情不是對方應該要做的，互相體諒，關心，多站在對方的立場，常常說『謝謝，我愛妳』」，足見男方對待感情的認真投入。
孫協志告白夏宇童：謝謝妳出現在我生命
孫協志說夏宇童說：「親愛的老婆，謝謝妳出現在我生命裡，謝謝妳在我生命最黑暗的時刻帶我給我一絲曙光。謝謝妳讓我再次相信愛情，原來真的有一個人可以讓我盡情地撒嬌、落淚，可以在妳面前展現出我最軟弱的那一面。請妳放心地，將妳的下半輩子交給我，我一定會拚命地讓妳開心，不會讓妳受到任何委屈，讓妳成為全世界最幸福的公主。」
孫協志昔愛韓瑜：在一起就是生命共同體
孫協志對韓瑜說：「不是要炫耀我們有多幸福，也不是為了要展現出我們有多恩愛，我們只是單純地，想傳遞更多的幸福，讓大家感受到更多的喜悅，因為幸福是會感染的！記住2個人在一起就是生命共同體，很多事情不是對方應該要做的，互相體諒，關心，多站在對方的立場，常常說『謝謝，我愛妳』，別想將對方改變成你心裡所想像的另一半。」
孫協志、韓瑜婚姻僅4年！生子壓力走不下去
回顧孫協志與韓瑜婚姻，2人2010年合作《天下父母心》時擦出愛火，隔年便登記結婚。當時孫協志包下電影院求婚，恩愛模樣被譽為演藝圈的金童玉女。怎料這段王子與公主的幸福僅維持4年，便在2015年宣告破裂，10月正式簽字離婚並賣掉愛巢分居。
當時孫協志受訪時曾坦言自己天天以淚洗面，打擊極深。關於離婚主因，他雖否認第三者介入與婆媳問題，但談到生子話題時，認了當時確有強烈的傳宗接代壓力，「但生不出來沒辦法」，婚姻牽扯到環境、工作、家庭與相處因素，最終關係遺憾收場。
孫協志娶回夏宇童！情人節大婚、各界獻祝福
如今，孫協志娶回夏宇童，互許終生幸福美滿，回顧2人的情感萌芽，2019年多次於節目《飢餓遊戲》擔任嘉賓的夏宇童，與孫協志互動自然、默契十足，2人自然話題不少，被觀眾切合地稱呼「童協CP。」
直到2023年，「5566」小巨蛋演唱會，孫協志邀請夏宇童擔任嘉賓，2人在台上牽手對唱並深情相望，正式官宣認愛，於去年3月登記結婚，升格夫妻檔，並於本月14日西洋情人節舉辦婚禮，獲得各界祝福。
夏宇童臉書、孫協志IG
夏宇童臉書、孫協志IG
