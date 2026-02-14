我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫協志（左）在台上淚崩，感性對夏宇童說：「親愛的老婆，謝謝妳出現在我生命裡！」（圖／翻攝自何妤玟、劉涵竹IG）

孫協志婚禮上大哭！喊話夏宇童：謝謝妳出現在我生命

▲孫協志（左）緊牽穿婚紗的夏宇童（右）入場，隨後交換誓詞與婚戒，場面動人。（圖／經紀團隊提供）

孫協志昔告白韓瑜！誓詞傳遞幸福、愛情故事寫新篇章

▲韓瑜（如圖）2011年與孫協志結婚，2015年離婚。（圖／翻攝自韓瑜臉書）

藝人孫協志與夏宇童愛情長跑，今（14）日於台北寒舍艾美舉辦婚禮，幸福時刻各界關注，稍早婚禮進行到交換誓詞環節，孫協志在台上淚崩，感性對夏宇童說：「親愛的老婆，謝謝妳出現在我生命裡，謝謝妳在我生命最黑暗的時刻帶我給我一絲曙光」，令全場動容。值得注意的是，有網友翻出15年前孫協志與韓瑜於婚禮的誓詞，足見男方每次的用情投入，認真對待。孫協志與夏宇童婚禮整體風格典雅、浪漫，許多親友到場感受幸福氛圍，由於婚禮不開放媒體入場，場內相關畫面僅透過社群窺見，從何妤玟、劉涵竹的動態看見，孫協志緊牽穿婚紗的夏宇童入場，扶著對方展現體貼一面。稍早婚禮進行到交換誓詞環節，孫協志感性喊道夏宇童：「親愛的老婆，謝謝妳出現在我生命裡，謝謝妳在我生命最黑暗的時刻帶我給我一絲曙光。」說完夫妻倆交換婚戒、深情相吻，畫面閃瞎在場賓客，歡呼鼓舞聲四起。值得注意的是，有網友翻出15年前孫協志上一段婚姻的情景，他公開發布與韓瑜結婚時的誓詞，「我們不是要炫耀我們有多幸福，也不是為了要展現出我們有多恩愛，我們只是單純的，想傳遞更多的幸福，讓大家感受到更多的喜悅，因為幸福是會感染的！」當時，孫協志也說，「記住2個人在一起就是生命共同體，很多事情不是對方應該要這麼做的，互相體諒，關心，多站在對方的立場，常常對她說『謝謝，我愛妳』，別想要將對方改變成你心裡所想像的那個另一半」，語氣真摯誠懇，足見男方每次的用情投入。回顧孫協志與韓瑜婚姻，2人2010年合作《天下父母心》時擦出愛火，隔年便登記結婚。當時孫協志包下電影院求婚，恩愛模樣被譽為演藝圈的金童玉女。怎料這段王子與公主的幸福僅維持4年，便在2015年宣告破裂，10月正式簽字離婚並賣掉愛巢分居。當時孫協志受訪時曾坦言自己天天以淚洗面，打擊極深。關於離婚主因，他雖否認第三者介入與婆媳問題，但談到生子話題時，認了當時確有強烈的傳宗接代壓力，「但生不出來沒辦法」，婚姻牽扯到環境、工作、家庭與相處因素，最終關係遺憾收場。