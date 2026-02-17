在NBA美國職籃（National Basketball Association），「重建」是每支球隊最痛苦卻又難以避免的階段。按下一鍵重啟的按鈕，意味著必須忍受長期的輸球與球迷迎面而來的失望。雖然成功的重建能換來更甜美的果實，但若策略錯誤，也可能陷入無止盡的黑暗期。美媒《ClutchPoints》近日評選出NBA史上10大重建失敗的案例，其中不乏豪門與坐擁狀元的球隊。
巫師「普爾＋庫茲馬」淪災難 76人選秀超失敗
名單中位居前列的是華盛頓巫師隊（2021-2025）。巫師在拆掉「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）與比爾（Bradley Beal）後，決定圍繞庫茲馬（Kyle Kuzma）與普爾（Jordan Poole）建隊，未料這對進攻效率低迷且過度沉迷「個人英雄主義」的搭檔，讓球隊戰績徹底崩盤，4年僅拿下103勝。隨著今年兩人雙雙離隊，巫師也宣告正式進入下一個痛苦的重建階段。
另一件令人唏噓的案例是費城76人（2013-2018）。儘管球隊大膽囤積選秀權，卻選入了多位充滿傷病隱憂或心理素質不穩的球員，像是奧卡福（Jahlil Okafor）、富爾茨（Markelle Fultz）及西蒙斯（Ben Simmons）。最終除了恩比德（Joel Embiid）成為頂尖巨星外，其餘選秀多以失敗收場，就連恩比德都保守傷病困擾。那段時間裡，76人除了2017-18賽季以52勝30敗的戰績打入季後賽之外，一直處於聯盟墊底的位置，甚至一度連單季30勝都達不到。
騎士、灰狼重複陷入輪迴 快艇「狀元詛咒」揮之不去
克里夫蘭騎士隊在名單中出現了兩次，分別是詹姆斯（LeBron James）兩次離隊後的真空期（2010-2014與2018-2021）。雖然騎士曾選中厄文（Kyrie Irving），但若非詹姆斯最終回歸，那段重建期幾乎毫無建樹。
明尼蘇達灰狼同樣兩度上榜。在洛夫（Kevin Love）與後來的唐斯（Karl-Anthony Towns）、威金斯（Andrew Wiggins）時期，灰狼即便坐擁多位選秀狀元，卻始終無法突破季後賽首輪魔咒。最經典的重建失敗案例則是1998年的洛杉磯快艇，選中被視為「水貨狀元」的奧羅沃坎迪（Michael Olowokandi），讓球隊在黑暗中掙扎多年，被戲稱為「被詛咒的球團」。
2003黃金梯次也救不了？暴龍、籃網皆因人散而終
名單中的遺憾案例還包括2003年選中波許（Chris Bosh）的暴龍隊。雖然波許個人數據亮眼，但在位7年球隊僅2度闖進季後賽並在首輪止步，最終波許轉投熱火組成三巨頭，宣告多倫多重建失敗。而2008-2012年的籃網隊，即便擁有明星中鋒洛佩茲（Brook Lopez），卻曾創下單季僅12勝的難堪紀錄，直到搬遷至布魯克林並透過交易換來老將賈奈特（Kevin Garnett）等人，才結束了這段慘澹時期。
美媒總結指出，正確的重建需要天賦、運氣與精準的決策，否則即便手握高順位選秀權，也可能只是在失敗的循環中原地踏步。
消息來源：《ClutchPoints》
我是廣告 請繼續往下閱讀
名單中位居前列的是華盛頓巫師隊（2021-2025）。巫師在拆掉「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）與比爾（Bradley Beal）後，決定圍繞庫茲馬（Kyle Kuzma）與普爾（Jordan Poole）建隊，未料這對進攻效率低迷且過度沉迷「個人英雄主義」的搭檔，讓球隊戰績徹底崩盤，4年僅拿下103勝。隨著今年兩人雙雙離隊，巫師也宣告正式進入下一個痛苦的重建階段。
另一件令人唏噓的案例是費城76人（2013-2018）。儘管球隊大膽囤積選秀權，卻選入了多位充滿傷病隱憂或心理素質不穩的球員，像是奧卡福（Jahlil Okafor）、富爾茨（Markelle Fultz）及西蒙斯（Ben Simmons）。最終除了恩比德（Joel Embiid）成為頂尖巨星外，其餘選秀多以失敗收場，就連恩比德都保守傷病困擾。那段時間裡，76人除了2017-18賽季以52勝30敗的戰績打入季後賽之外，一直處於聯盟墊底的位置，甚至一度連單季30勝都達不到。
克里夫蘭騎士隊在名單中出現了兩次，分別是詹姆斯（LeBron James）兩次離隊後的真空期（2010-2014與2018-2021）。雖然騎士曾選中厄文（Kyrie Irving），但若非詹姆斯最終回歸，那段重建期幾乎毫無建樹。
明尼蘇達灰狼同樣兩度上榜。在洛夫（Kevin Love）與後來的唐斯（Karl-Anthony Towns）、威金斯（Andrew Wiggins）時期，灰狼即便坐擁多位選秀狀元，卻始終無法突破季後賽首輪魔咒。最經典的重建失敗案例則是1998年的洛杉磯快艇，選中被視為「水貨狀元」的奧羅沃坎迪（Michael Olowokandi），讓球隊在黑暗中掙扎多年，被戲稱為「被詛咒的球團」。
名單中的遺憾案例還包括2003年選中波許（Chris Bosh）的暴龍隊。雖然波許個人數據亮眼，但在位7年球隊僅2度闖進季後賽並在首輪止步，最終波許轉投熱火組成三巨頭，宣告多倫多重建失敗。而2008-2012年的籃網隊，即便擁有明星中鋒洛佩茲（Brook Lopez），卻曾創下單季僅12勝的難堪紀錄，直到搬遷至布魯克林並透過交易換來老將賈奈特（Kevin Garnett）等人，才結束了這段慘澹時期。
美媒總結指出，正確的重建需要天賦、運氣與精準的決策，否則即便手握高順位選秀權，也可能只是在失敗的循環中原地踏步。
消息來源：《ClutchPoints》