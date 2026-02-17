我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

NBA 2026年全明星賽話題不斷，TeamWorld與TeamUSAStripes激戰期間，一段場邊影片在社群平台瘋傳。畫面顯示雷布朗．詹姆斯（LeBron James）退場坐在板凳席時，疑似對維克多．溫班亞瑪（Victor Wembanyama）說出「F—k Wemby」字眼，引發球迷熱議。該片段由社群帳號釋出，畫面中詹姆斯一邊大笑、一邊與隊友互動，看似情緒高昂。部分網友透過唇語判讀認為，他疑似脫口而出帶有挑釁意味的話語。不過從影片清晰度與角度來看，並無法百分之百確認實際內容。更重要的是，詹姆斯當下神情明顯輕鬆，帶有玩笑意味。比賽進入白熱化階段時，場上言語交流屬於常態，尤其在NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星舞台上，娛樂與競技往往並行。本場焦點對決之一，就是溫班亞瑪與科懷．雷納德（Kawhi Leonard）的得分對轟。溫班亞瑪全場攻下19分，最後時刻更一度獲得將比賽拖入延長的機會。終場前，詹姆斯對他祭出強硬犯規，避免輕鬆灌籃，顯示比賽競爭性十足。然而，兩人並不存在真正意義上的恩怨。上季夏季聯賽兩人曾在場邊擁抱寒暄。所謂「對立」，更多來自比賽張力與世代交鋒的話題性，而非私人恩怨。TeamUSAStripes最終在雷納德攻下31分帶領下驚險獲勝。溫班亞瑪則展現高度競爭心態，兌現賽前承諾，全力以赴。這場比賽整體氛圍緊張但充滿敬意。