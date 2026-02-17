我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA傳奇球星麥可．喬丹（Michael Jordan）雖已退役多年，競技本能卻從未消退。這回他不是站在籃球場上，而是以23XI車隊老闆身分，「我真的不敢相信，這種感覺太棒了。」喬丹在賽後受訪時表示。「四位車手彼此幫助、彼此掩護，你永遠不知道比賽會怎麼結束，就像只能努力撐到最後。」他甚至笑稱，等真正拿到屬於自己的「第七枚戒指」時，才會完全體會奪冠滋味。Daytona500素以高速與意外頻傳聞名，賽事中段便出現俗稱「BigOne」的大型連環撞擊，約20輛賽車受波及，23XI共同老闆丹尼．哈姆林（Denny Hamlin）也在事故名單之中。賽道速度逼近時速320公里，比賽本身就是對心理與戰術的極限考驗。在商業層面，。這場勝利，某種程度上也意味著23XI避開了潛在重大風險。喬丹特別點名萊利．赫伯斯特（Riley Herbst）在最後階段關鍵推進，協助隊友泰勒．瑞迪克（Tyler Reddick）穩住領先。「他可能不會得到足夠掌聲，但我們非常清楚他做了什麼。」喬丹說道。這場勝利對喬丹而言更具象徵意義。2024年，23XI與FrontRowMotorsports對賽車管理單位提出反壟斷訴訟，指控車隊特許經營制度限制競爭與收益分配。雙方於2025年12月展開審理，僅8天後達成和解，賽事特許權改為永久制度，23XI也於2026年恢復正式特許車隊身分。在經歷法律壓力與制度變革後，23XI於超級賽道摘下冠軍，象徵的不僅是單場勝利，更是商業結構改革後的成果驗證。對喬丹而言，這份成就或許無法與6座NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍戒相提並論，但在另一個競技領域，他再次證明自己對勝利的渴望從未改變。