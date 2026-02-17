曾經是NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星周末最令人熱血沸騰的好戲灌籃大賽（Slam Dunk Contest），如今卻正陷入史上最尷尬的處境。日前剛落幕的灌籃大賽再度引發排山倒海的負評，美媒《ClutchPoints》對此撰文抨擊，認為這項賽事已經「走入死胡同」，呼籲聯盟應考慮停辦，並改推球迷敲碗已久的「1對1單挑賽」來拯救明星賽的收視率。
灌籃大賽星光黯淡成致命傷
《ClutchPoints》在文中感嘆，過去我們在YouTube上反覆重溫卡特（Vince Carter）、拉文（Zach LaVine）與戈登（Aaron Gordon）的驚世神扣，但近年來的賽事卻讓人想問：「我們真的還需要辦這個嗎？」
文中指出，今年灌籃大賽除了理查森（Jase Richardson）險些受傷的驚險瞬間外，幾乎沒有留下任何記憶點。最核心的問題在於「缺乏星光」，當今一線球星對灌籃大賽避之唯恐不及，聯盟邀請球員參賽的過程被形容為「像是在拔牙般痛苦」。除了原本就名不見經傳的二線球員，連潛力新秀如76人隊的艾吉康（VJ Edgecombe）都公開拒絕邀請，直言「我才不幹那種事」。
三分球大賽成強烈對比 柯瑞、里拉德組最強夢幻陣容
相較於灌籃大賽的委靡，全明星周末的「三分球大賽」反而年年都吸引許多球星參賽。本屆賽事即便里拉德（Damian Lillard）正處於阿基里斯腱斷裂的復健期，仍上場成為衛冕冠軍，並與布克（Devin Booker）、超級新秀孔紐佩爾（Kon Knueppel）激戰到最後一刻。
更令球迷期待的是，柯瑞（Stephen Curry）與里拉德已達成共識，明年鳳凰城明星賽將招募布克、湯普森（Klay Thompson）等歷屆冠軍同場競技，打造史上最強的三分球戰場。這證明了只要球星願意買帳，全明星賽依然有救，但灌籃大賽顯然已失去了這種吸引力。
杜蘭特、布朗力挺 1v1單挑賽呼聲超高
既然灌籃大賽已沒有球星想參賽，《ClutchPoints》建議聯盟效仿女子籃球聯賽（Unrivaled）的成功模式，引進「1對1單挑賽」。這項提議已獲得多位超級巨星的支持。杜蘭特（Kevin Durant）曾在受訪時表示，這將是展示球員天賦的酷炫方式，他本人非常有興趣參加。
塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）更是積極喊話：「我非常喜歡1對1。我很想挑戰唐西奇（Luka Doncic）、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、布朗森（Jalen Brunson）和米契爾（Donovan Mitchell），我們甚至可以為了慈善而戰，快點舉辦吧。」
消息來源：《ClutchPoints》
