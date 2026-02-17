效力於美國職棒大聯盟（Major League Baseball）芝加哥小熊隊的日籍強打鈴木誠也，於今（17）日正式展開春訓。身為第6屆世界棒球經典賽（WBC）日本武士隊的核心強打，鈴木在受訪時展現了與同梯好友大谷翔平的深厚交情，不僅開玩笑要大谷請客舉辦「大谷會」，甚至幽默建議大谷直接包下私人飛機接送代表隊。
「千億男」請客吧！鈴木誠也拒當野手會主辦人
當媒體問及是否會比照慣例舉辦日本隊的「野手餐敘」時，鈴木誠也隨即笑著否認，並將球丟給剛簽下7億美元（約合新台幣219億元）天價合約的大谷翔平。鈴木打趣地說：「我才不辦，那應該由翔平來做吧！他可是簽了1000億（日圓）合約的人，絕對該由他出錢。」
鈴木更進一步「加碼」要求：「甚至連往返的私人飛機也可以交給他安排。他來出錢，他來處理，我絕對不辦，我只會乖乖跟著他走。」這番逗趣言論引發全場記者大笑，也展現出鈴木在緊湊的春訓氣氛中，依然能以輕鬆心態面對即將到來的國際大賽。
揮別受傷退賽陰影 合約年仍決定為國出征
這將是鈴木誠也睽違兩屆後再度重返經典賽賽場。上屆比賽他雖然也有入選，卻在賽前因左腹肌受傷無奈退出，成為當時的一大憾事。談到這次參賽，鈴木坦言確實有過掙扎，畢竟今年是他與小熊隊5年合約的最後一年，面臨合約年的壓力與受傷風險，他曾陷入兩難。
「雖然有些猶豫，但與其不出賽而後悔，我更想為了國家準備好。」鈴木表示，這次他吸取了上屆的經驗，不再因焦慮而過早提升訓練強度，而是依照自己的步調穩紮穩打。春訓首日，他在打擊練習中展現絕佳力量，47次揮擊中轟出14發全壘打，展現出右打大砲的威懾力。
嚴防時差大敵 預計24日離美飛抵名古屋
為了避免重蹈去年MLB海外賽因時差導致體重下滑、體力耗損的覆轍，鈴木誠也對這次的歸國行程相當謹慎。他指出：「時差對我的影響非常大，食慾會下降，體重甚至會掉2公斤，而且掉了就很難補回來。」
鈴木透露，他已與球團達成共識，計畫於日本時間24日提前離開美國前往名古屋，提早與日本隊合流以適應時差。他表示：「經典賽那種緊張感是球季中感受不到的，雖然打席數可能不多，但我會把它當作一場慶典，盡情享受其中並發揮影響力。」
消息來源：《產經體育》、《Sponichi Annex》
