當全聯盟正沉浸在2026年農曆春節的喜慶氣氛中，各隊球星紛紛錄製賀歲影片與全球華人球迷互動。然而，這也讓資深球迷聯想起8年前那場震驚籃壇的「拜年風波」。當時效力於費城76人隊、現任洛杉磯湖人隊總教練的雷迪克（J.J. Redick），曾在一次賀歲短片中因疑似使用種族歧視詞彙「Chink（中國佬）」而陷入職業生涯最大的輿論漩渦。時間回到2018年農曆狗年春節，NBA官方發布了一段多位球星向中國觀眾賀歲的剪輯短片。影片中，雷迪克在祝賀時口齒不清，發音被指極其接近帶有嚴重歧視意味的「Chink」。該影片在微博上迅速傳播，短時間內累積超過2100萬次播放，引發中國球迷集體抗議。儘管雷迪克隨後兩度發表聲明，堅稱自己只是「舌頭打結」，並強調該歧視性詞彙根本不在他的辭彙庫中，但傷害已經造成。即便是有華裔背景的隊友林書豪站出來為其背書，認為那僅是誤會，仍難以平息中國觀眾的怒火。這場爭議的餘波一直持續到同年的NBA中國賽。當76人隊在上海梅賽德斯-奔馳文化中心對陣獨行俠隊時，雷迪克每次接球都會遭到現場數萬名觀眾的雷鳴般噓聲。有趣的是，雷迪克當晚手感熱燙，10投全中、包含7記三分球砍下28分。他在賽後形容那是他人生中聽過「最禮貌的噓聲」：「他們明顯有權利對我報以噓聲，如果是我也會這麼做。這感覺像是：『我們還在生你的氣，但我們欣賞你投籃的方式。』」8年過去了，雷迪克已從頂尖射手轉型為洛杉磯湖人隊的主帥。這段往事如今看來，不僅是個人職業生涯的插曲，更是NBA全球化過程中的教科書案例。它提醒了聯盟與球員，在跨文化交流中，單純的「無心之過」也可能在秒速傳播的網路時代演變成嚴重的公關危機。NBA作為在中國最具影響力的體育聯賽之一，自該事件後明顯加強了對球員文化敏感度的培訓。每逢春節，聯盟的祝賀方式也變得更加謹慎且多元，試圖在商業推廣與文化尊重之間尋求更完美的平衡。