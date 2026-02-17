我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年農曆新年的到來，NBA美國職籃（National Basketball Association）場邊也多了不少春節元素。回顧NBA全球化發展史，為了向廣大的華人市場「接地氣」，聯盟曾在2015年至2019年期間推出一系列「新春限定中文球衣」。這項橫跨Adidas與Nike兩大贊助商時代的設計，不僅是球員身上的戰袍，更是NBA高度重視海外市場商業價值的縮影。自從2004年NBA首度在中國大陸舉辦熱身賽後，華人市場成為聯盟不可或缺的經濟支柱。為了照顧全球數億名的華人觀眾，慶祝中國新年已成為聯盟的「政治正確」。2015年，當時的球衣供應商Adidas正式提案，開啟了在球衣胸前印上中文隊名的先河，試圖在農曆新年期間透過文化連結刺激周邊銷量。在中文球衣盛行的五年間，共有四支球隊曾穿上特製戰袍登場：🏀金州勇士（Warriors）： 所在地舊金山灣區具備極高華人比例，加上當家球星柯瑞（Stephen Curry）的超高人氣，勇士隊一直是中文球衣的指標。從2015年的黑底紅邊到2018年的龍紋「龍袍」，設計感十足。🏀休士頓火箭（Rockets）： 身為姚明的母隊，火箭與華人市場淵源最深。火箭隊幾乎年年推出中文球衣，紅色主調與新春氣息完美融合，是許多老球迷心中最經典的賀歲造型。🏀華盛頓巫師（Wizards）： 於2016年加入行列。華盛頓特區同樣擁有具歷史規模的唐人街，當「華盛頓」三字出現在球衣上時，展現出中西合璧的微妙美感。🏀多倫多暴龍（Raptors）： 作為加拿大唯一的球隊，多倫多也是華人聚居地。暴龍隊在2017年推出的中文球衣，字體融合了「龍」的形象，極具設計巧思。2017-2018賽季起，球衣供應商更換為Nike。不同於Adidas針對節慶設計「異色版」的邏輯，Nike傾向以「城市版球衣（City Edition）」代替。儘管如此，勇士與火箭仍保留了中文元素直到2019年。隨著城市版球衣文化的成熟，純粹印上隊名的中文球衣逐漸淡出實戰賽場，轉而由復古品牌Mitchell & Ness接手發行生活休閒系列，其中林書豪在2019年奪冠遊行時穿著的中文版球衣，至今仍是經典畫面。對歐美觀眾而言，漢字是帶有藝術感的象形符號；對華人球迷來說，這則是聯盟尊重的展現。雖然中文球衣目前已走入歷史，但其背後代表的市場策略與文化交流，仍是NBA全球化版圖中最具代表性的一章。