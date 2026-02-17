以下從戰術穩定度、球星健康與陣容調整角度觀察，盤點5支有望越打越好的球隊，以及5支可能轉向選秀機率的隊伍。

紐約尼克

克里夫蘭騎士

▲湖人只要防守不崩，例行賽勝場將穩定入袋。（圖／美聯社／達志影像）

鳳凰城太陽

金州勇士隊

洛杉磯湖人

全明星周末落幕後，NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽正式進入決定排名的關鍵階段。賽程密集、輪換縮短、戰術強度提升，真正具備體系與健康優勢的球隊，往往能在3月打出一波關鍵衝刺。目前35勝20敗居東區前段，進攻效率118.9名列聯盟前段班。傑倫．布朗森（Jalen Brunson）場均27分、6.1助攻，節奏掌控與決策穩定性在季後段尤為關鍵。卡爾．安東尼．唐斯（Karl-Anthony Towns）更偏向拉開空間與籃板角色後，尼克近10戰9勝的攻守節奏更為順暢。若防守收官組合維持紀律，尼克有機會把「穩定」轉化為勝場。在交易換回詹姆斯．哈登（James Harden）後，進攻組織明顯清晰。多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）場均29分，搭配哈登25分、8.2助攻，半場攻勢的二次組織能力提升。騎士淨勝分+4.1，攻守平衡度良好，若防守下限守住，季後賽式回合將成為常態優勢。隊32勝23敗居西區中段，德文．布克（Devin Booker）25.2分、6.3助攻是收官主軸。只要減少早攻拉桿與長籃板被反擊的自傷，防守效率113.4已足以支撐穩定連勝。迪倫．布魯克斯（Dillon Brooks）技術犯規停賽風波若轉化為紀律提升，兩端強度將更具一致性。29勝26敗仍在卡位。克里斯塔普斯．波辛吉斯（Kristaps Porzingis）加入後，為史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）提供高位擋拆與外拉空間。柯瑞27.2分的持續輸出，搭配波辛吉斯17.1分的空間牽制，讓勇士的半場解題更簡單。防守評分113.5屬可用水準，經驗型輪轉在季末通常更穩。隊33勝21敗居西區前五。雷布朗．詹姆斯（LeBron James）22分、7.1助攻與盧卡．唐西奇（Luka Doncic）32.8分、8.6助攻、7.8籃板的雙核火力，是規則級別的進攻保證。奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）25.4分、6助攻的創造能力，讓非詹姆斯時段也能維持攻勢。新援盧克．肯納德（Luke Kennard）49.7%三分命中率提供重力，湖人只要防守不崩，例行賽勝場將穩定入袋。