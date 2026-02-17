我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張鈞甯在中國央視春晚的演唱表演以及訪談引起討論，部分台灣觀眾打趣稱所有女星的服裝款式看來太雷同，有如北韓的表演。（圖／摘自CCTV春晚 YT）

▲張鈞甯（後排右二）與周慧敏（前排右二）、梁詠琪（前排右一）等女星一起在中國央視春晚演唱，成為受到矚目的段落。（圖／摘自微博）

昨（16）日的除夕夜各地特別節目中，深受華人區關注的中國央視《2026年春節聯歡晚會》（簡稱：春晚），邀來不少台灣藝人參與，引發兩岸觀眾不同觀感。其中首度登上春晚的張鈞甯，更稱心中有澎湃到要激動掉眼淚的感動，還神比喻「家的味道」有點像空氣，坦言：「沒有空氣你就不能活。」張鈞甯遊走兩岸發展，近年還在台灣成立經紀公司、培養新生代的藝人，不過台灣藝人在中國演出時的言行容易受到高度檢視，因為主持人在訪問中要她形容家的味道，她才會回答：「家的味道像空氣。」還繼續解釋：「它不是一想到的時候，有一個特定的味道，但是它是，沒有空氣你就不能活。」，經過剪輯之後，才在容易引戰的Threads，招來一些議論。張鈞甯在春晚和周慧敏、梁詠琪、薛凱琪、秦海璐等不同世代的知名女星同台獻唱〈立春〉，大家都穿上類似的粉紅色裝扮，乍看之下像是制服，有些網友一時之間還認不太出來她在哪個位置，覺得所有人看來都太神似。雖然不是歌手，張鈞甯還是對於這次登上春晚演唱心情激動，訪問中感覺得出她的強烈情緒。她說道：「因為這個節目其實是凝聚海內外的華人，大家一起在這麼重要節日的時候，會凝聚在一起的，所以我就會希望能把這種一路生花、很春天很溫暖的感覺，可以傳遞給大家！」儘管Threads上不乏網友對張鈞甯的春晚表現發出批評，還檢討她的立場，或是形容整齊一致的演出頗有北韓表演的味道，但也有她的粉絲純粹讚嘆她的造型仍然美麗，氣質依舊優雅。她也在表演後發文稱很榮幸能跟另外9位優秀的姐妹們完成象徵圓滿的節目，祝大家新年快樂，馬年行大運，似乎心情沒有受到網友抨擊的影響。