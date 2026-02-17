我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA告一段落，雖然眾星雲集的世界隊，最終首輪連吞2敗遭淘汰，但馬刺一哥「法國怪物」文班亞馬（Victor Wembanyama）兌現要認真打的承諾，2場比賽狂砍33分、8籃板，在禁區幾乎無人可擋，攻守兩端都展現企圖心。NBA專欄作者魏斯（Jared Weiss）也給予高度評價，「他進一步鞏固自己作為下一世代門面的地位。」文班亞馬連續2年入選明星賽，賽前就放話要認真打，展現強烈競爭心，結果他果然兌現承諾，包含晉級關鍵戰攻下14分、6籃板與3火鍋在內，2場合計33分、8籃板與3火鍋，在禁區幾乎無人可擋，無奈其餘4位MVP都沒有認真打，最終世界隊抱憾淘汰。賽後魏斯也於個人社交媒體上評論本屆明星賽，其中提到文班亞馬的表現，「這屆明星賽，已經進一步鞏固文班亞馬作為NBA下一位門面球星的地位。」隨後美國媒體「The Athletic 」也轉發此則消息，並在這則動態中配文寫道：「在去年全明星賽之前，文班亞馬就誓言，要讓這項賽事重回昔日榮光。今年，他向全世界兌現自己的承諾。 」