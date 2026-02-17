我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據中國官方統計，2026年春晚整體表現亮眼，實時收視率峰值突破40%，最高達40.46%（圖／翻攝微博＠貓眼電影）

▲兩人在受訪時也互誇，郭富城（左）指著王一博（右）說：「他就是舞王！」（圖／翻攝微博＠央視新聞）

中國年度大型晚會「2026年春節聯歡晚會」於昨（16）日除夕夜登場，除了8位台灣藝人合體演出《寶島組曲》引發話題，其中郭富城與王一博「雙天王」跨世代合作唱跳《閃耀動起來》，更是掀起關注，創下38.39%的收視率，穩坐當晚全網收視冠軍。不僅電視收視亮眼，根據中國官方統計，全媒體直播累計觸達用戶更超過6億人次。郭富城、王一博兩大男神昨晚合作表演唱跳節目《閃耀動起來》，憑著全開麥的唱跳實力、融合街舞元素與絢麗的視覺效果，兩代舞王跨世代碰撞成功引起觀眾話題，創下38.39%的超高收視。另外，根據中國官方統計，2026年春晚整體表現亮眼，實時收視率峰值突破40%，最高達40.46%，平均收視率33.14%，市佔率高達76.67%，穩居同時段全國第一。兩人演出結束後，「王一博郭富城炸場」、「王一博郭富城春晚舞台」等關鍵字瞬間衝上微博熱搜，兩人合體表演更被形容是「法拉利遇上藍寶堅尼」，事前就已掀起熱議。兩人在受訪時也互誇，身為演藝圈前輩的郭富城，指著王一博說：「他就是舞王，一博在我心裡面就是。」他代表著新世代的舞蹈風格；王一博則回應：「我跟郭老師排練的時候，就看郭老師一直練，已經跳得很帥了、很有氣場，但還是一直在調整細節。」展現出天王敬業的一面。不僅電視收視表現穩居冠軍，根據官方統計，央視春晚全媒體直播累計觸及 6.77億人，在新媒體端點播次數超過135億，與去年相比觀看人數大幅提升。