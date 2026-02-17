正在洛杉磯開啟職業生涯新篇章的湖人超級球星唐西奇（Luka Doncic），在剛結束的明星賽周末期間，接受斯洛維尼亞媒體《SportKlub》採訪時直言不諱地表示，洛杉磯湖人的球隊體制優於前東家達拉斯獨行俠，「湖人是真正的傳奇球隊，組織也更優秀。」幾乎是直接對達拉斯球團公開補刀。
直言湖人更「傳奇」 唐西奇：這裡的組織更出色
唐西奇在受訪時並未迴避兩支球隊的比較，他表示：「我認為這裡（湖人）的組織更好。湖人是一支真正的傳奇球隊，整個團隊體制也是傳奇等級的。」
自從2025年2月那樁震撼全聯盟的交易案，湖人送出安東尼戴維斯（Anthony Davis）換回唐西奇以來，這位斯洛維尼亞天才與達拉斯之間的關係始終是焦點。雖然唐西奇多次表達對達拉斯球迷的熱愛，但這次針對「組織體制」的評論，也揭示了他對獨行俠管理層運作模式的不滿。
轉隊後對戰5勝0敗 「體制論」更具殺傷力
唐西奇的這番言論並非空穴來風。根據統計，自從交易案發生後，獨行俠在面對擁有唐西奇的湖人時顯得束手無策，目前已慘遭對戰0勝5敗的橫掃紀錄。此外，為了加盟湖人，唐西奇實際上放棄了在獨行俠續約「超級頂薪」的路。
當時報導指出，若留在達拉斯，他有望簽下5年3.46億美元（約合新台幣108億元）的史詩級合約。然而，他在去年又以3年最高1.65億美元（約新臺幣49億元）選擇與湖人長期綁定，能看出他對湖人「冠軍體制」的強烈信任與歸屬感。
明星賽短暫回歸 目標帶領紫金大軍衝刺季後賽
在受傷勢困擾缺席4場例行賽後，唐西奇在明星賽中代表世界隊短暫出賽5分鐘，雖然數據僅有2分、2助攻，但他賽後表示腿部感覺良好，並期待在下半季帶領目前位居西區第五的湖人向上衝刺。
湖人將在2月21日對陣洛杉磯快艇，重啟下半賽季。唐西奇充滿信心地表示：「我們有一支足以奪冠的球隊。雖然先前受傷病困擾，但現在大家正陸續回歸，這對我們來說將是最好的測試。」 對於獨行俠而言，不僅失去了一位世代級的天才，唐西奇如今的這番話無疑又在傷口上撒鹽。
消息來源：《Heavy Sports》
