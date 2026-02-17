我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（右）強調「有多少錢做多少事」，認為人生最值得投資的是自己。（圖／華視提供）

綜藝天王胡瓜近日在節目《鈔錢部署》大談理財黑歷史，首度公開自己最慘痛的投資經驗，他曾在台積電僅64元時買進，打算長期存股，但當時因為沒簽相關條款，加上遇到沒緣分的營業員，坦言：「在我錄影時將股票賣得一塌糊塗。」另外，胡瓜也曾因算錯小數點差點違約交割3000萬，最後東湊西湊才化解危機，讓他直呼「自己親自下單風險太大」。難得現身財經節目的胡瓜，自嘲命格與財運相剋，表示自從經歷「郭婉容事件」後，對股市便心生畏懼，不僅股票曾被賣得一塌糊塗，更自爆某次他看準股價想下單 10 張股票，心裡想著總共是310萬，結果營業員來電驚恐大喊：「瓜哥！你下單的是10張，要3100萬啊。」他趕緊東湊西湊才化解違約交割危機。胡瓜苦笑說：「人家說你不理財、財不理你；我是越理財，財越遠離我！」有了慘痛經驗後，胡瓜也轉向投資保險與房地產，透露雖然曾在台積電股價 800 元時再度上車，中途不斷上演「買了又賣、賣了又追」的投資拉鋸戰，最終在 1700 元附近獲利出場，看似完美收官，沒想到當他滿心期待股價拉回、準備再度進場時，台積電卻直接開啟「不回頭模式」，一路狂奔。儘管在股市浮沈，胡瓜強調「有多少錢做多少事」，並表示自己最愛的還是做節目，就像是最新作品《週末最強大》，所以無法隨時盯盤。最後胡瓜與主持人盧燕俐共同勉勵觀眾，人生最值得投資的是「自己」，有閒錢再理財，同時也語重心長地提醒：「台灣詐騙猖狂都是因為一個『貪』字，越急越糟糕，一定要冷靜思考、慎選管道，安全第一。」