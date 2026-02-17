農曆新年期間，NBA 明星賽剛剛熱鬧落幕，各隊進入最後衝刺期。台灣運彩也更新了最新的奪冠賠率。在馬年開春之際，奧克拉荷馬雷霆隊以 1.65 的超低奪冠賠率傲視群雄，展現出「馬到成功」的絕對霸氣。然而，東區賠率混亂，底特律活塞與克里夫蘭騎士的強勢表現，讓今年的季後賽投注更具挑戰與樂趣。
領頭馬：雷霆萬鈞，西區冠軍幾乎「預定」？
從最新盤口來看，西區呈現「一強多重」的局面。奧克拉荷馬雷霆在西區冠軍賠率僅 1.35，總冠軍賠率 1.65，這數據反映出市場對於雷霆青年軍統治力的極度信心。
緊隨其後的是 2023 年冠軍丹佛金塊（總冠軍 3.55），金塊依然是雷霆在西區最大的絆腳石。值得注意的是，擁有名星中鋒溫班亞馬的聖安東尼奧馬刺，奪冠賠率已衝上 8.75，與傳統強權波士頓塞爾提克平起平坐。對於想搏高賠率的彩迷來說，馬年投「馬刺」無疑是最應景的選擇。
四馬亂鬥：東區板圖大洗牌，綠衫軍光環褪去
不同於西區的雷霆獨霸，東區今年進入了「戰國時代」。東區冠軍賠率前四名極度接近：
專家觀點：馬年投注「老馬」還是「黑馬」？
中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師指出，今年的投注可分為三派：
穩健派（領頭馬）： 鎖定雷霆與金塊。雷霆的陣容完整度與主場優勢，讓他們在長系列的季後賽中極具穩定性。
驚喜派（大黑馬）： 底特律活塞與聖安東尼奧馬刺。這兩支球隊在明星賽前的戰鬥力明顯被低估，馬刺的 8.75 倍與活塞的 9.25 倍具有極高的投資報酬率。
情懷派（老馬）： 詹姆斯（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人，奪冠賠率落在 21.50。雖然難度極高，但在季後賽一戰定生死的壓力下，「老馬識途」的經驗仍不容忽視。
🟡台灣運彩單場資訊
🏀台灣運彩網路投注資訊：昇鴻發彩券行（點此可線上投注），地址：新北市中和區自治街2號
🏀國內、外運彩相關資訊：《COVERS》、《CSDA》（單場投注推薦）
參考來源：ESPN、CSDA
NBA相關報導：
NBA／詹姆斯今夏確定離開湖人？外媒驚曝重返騎士：展開退休巡演
NBA／保羅結束21年職業生涯！曾用61分致敬祖父 卻陷入心理矛盾
NBA／保羅宣布退休！柯瑞重溫勇士同隊時光：以後高爾夫球場相見
我是廣告 請繼續往下閱讀
從最新盤口來看，西區呈現「一強多重」的局面。奧克拉荷馬雷霆在西區冠軍賠率僅 1.35，總冠軍賠率 1.65，這數據反映出市場對於雷霆青年軍統治力的極度信心。
緊隨其後的是 2023 年冠軍丹佛金塊（總冠軍 3.55），金塊依然是雷霆在西區最大的絆腳石。值得注意的是，擁有名星中鋒溫班亞馬的聖安東尼奧馬刺，奪冠賠率已衝上 8.75，與傳統強權波士頓塞爾提克平起平坐。對於想搏高賠率的彩迷來說，馬年投「馬刺」無疑是最應景的選擇。
不同於西區的雷霆獨霸，東區今年進入了「戰國時代」。東區冠軍賠率前四名極度接近：
- 克里夫蘭騎士 (2.90)
- 紐約尼克 (3.00)
- 底特律活塞 (3.05)
- 波士頓塞爾提克 (3.10)
中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師指出，今年的投注可分為三派：
穩健派（領頭馬）： 鎖定雷霆與金塊。雷霆的陣容完整度與主場優勢，讓他們在長系列的季後賽中極具穩定性。
驚喜派（大黑馬）： 底特律活塞與聖安東尼奧馬刺。這兩支球隊在明星賽前的戰鬥力明顯被低估，馬刺的 8.75 倍與活塞的 9.25 倍具有極高的投資報酬率。
情懷派（老馬）： 詹姆斯（LeBron James）領軍的洛杉磯湖人，奪冠賠率落在 21.50。雖然難度極高，但在季後賽一戰定生死的壓力下，「老馬識途」的經驗仍不容忽視。
🟡台灣運彩單場資訊
🏀台灣運彩網路投注資訊：昇鴻發彩券行（點此可線上投注），地址：新北市中和區自治街2號
🏀國內、外運彩相關資訊：《COVERS》、《CSDA》（單場投注推薦）
參考來源：ESPN、CSDA
NBA相關報導：
NBA／詹姆斯今夏確定離開湖人？外媒驚曝重返騎士：展開退休巡演
NBA／保羅結束21年職業生涯！曾用61分致敬祖父 卻陷入心理矛盾
NBA／保羅宣布退休！柯瑞重溫勇士同隊時光：以後高爾夫球場相見