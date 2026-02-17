文化總會特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，以創新內容和懷舊風情，為不同世代創造共同回憶，昨（16）日晚間播出後話題不斷，藝人卡司、舞台設計、燈光音效都讓觀眾讚嘆連連。有網友列出5優點，像是沒有冷場、沒有尷尬業配、照顧到所有年齡層、沒有可怕的特效、歌好聽舞好看等等，引來其他人認同，大讚：「比春晚還好看」、「正港ㄟ台灣味」。
比春晚還好看 《WE ARE》除夕節目獲讚：正港ㄟ台灣味
《WE ARE我們的除夕夜》連續播出第4年，今年由Sandy主持，節目規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手以及超過600位青年學子參與，持續以「跨世代共演」為核心概念。節目播出後，讓網友狂讚是史上最好看的除夕特別節目，直呼：「這真的是可以免費看的節目嗎？」
網分析《WE ARE》5大優點：讓人看了捨不得轉台
網友分析，《WE ARE我們的除夕夜》不僅毫無冷場、也沒有尷尬業配，且卡司集結老中青三代，內容涵蓋文化與藝術，讓人看了捨不得轉台。貼文一出其他人也紛紛附和，「真的必看」、「有始以來最好看的除夕特別節目，正港ㄟ台灣味」、「超有共鳴的，不管男女老少都能哼上一段自己愛的音樂」、「很有年味又很有演唱會過癮的感覺～」、「不管是節目鋪陳、表演嘉賓、選歌都非常高級」。
另外，也有人在PTT上發問「We are是不是近年來最強除夕節目？」話題同樣引起熱議，直呼「最有期待感，不落俗套」、「這兩年幾乎都沒轉台」、「節目編排有用心，上台的嘉賓實力也好」、「能邀到FLOW真的超扯」。
今年《WE ARE我們的除夕夜》卡司包括Marz23、AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA、許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面、草屯囝仔、方季惟、陳明真、李聖傑、艾薇、柏霖 PoLin、閻奕格、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿、交響樂 × 島嶼風景、美麗本人、徐展元、icyball冰球樂團、FLOW樂團、魏如萱等。其中日本傳奇搖滾樂團FLOW成軍超過20年，第7次來到台灣的他們，和icyball冰球樂團共演，帶來《火影忍者疾風傳》主題曲。
