我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰與上海雜技團演出《The Greatest Show》，據悉排練超過半個月。（圖／翻攝微博）

春節期間，中國各大電視舉辦春節聯歡晚會（春晚），今年多位台灣藝人再度成為焦點，昨日除夕夜包括張鈞甯、歐陽娜娜、侯佩岑等藝人登上央視春晚，今（17）日蕭敬騰則會登上東方衛視演出，與上海雜技團帶來一段表演。另外，節目內容還有胡彦斌將與機器人舞團合作、陳小春與應采兒夫妻甜蜜合唱等等。東方衛視春晚將於今晚19:30播出，由胡彦斌攜手機器人舞團帶來開場表演《Welcome to Shanghai》，而台灣金曲歌王蕭敬騰則會與上海雜技團演出《The Greatest Show》，據悉排練超過半個月。除了蕭敬騰將登台演唱，其他演出嘉賓還有唐漢霄、黃聖依、胡彥斌、胡海泉、陳小春、應采兒、陳楚生、SNH48等，卡司陣容曝光後，網友紛紛留言「東方衛視春晚陣容穩了」、「不知道會有什麼驚喜」、「蕭敬騰挑戰音樂劇高難度舞台，令人期待」。昨晚央視春晚播出後，其中一段由8位台灣藝人合體演出的《寶島組曲》格外吸睛，從資深民歌歌手胡德夫、周傳雄到新生代偶像歐陽娜娜、陳立農等人輪番亮相，舞台設計結合懷舊與現代燈光視效，成為當晚的重要橋段之一。而根據中國官方統計，春晚實時收視率峰值突破40%，最高達40.46%，平均收視率33.14%，市佔率高達76.67%，穩居同時段全國第一。