對此，稍早安芝儇經紀公司回應《NOWNEWS今日新聞》：「因涉及個人隱私，本公司不便發表任何評論。」

▲成百賢（如圖）過去因參加《換乘戀愛4》的而知名度大增，然而在節目中處理前任與新對象的方式，也引發爭議。（圖／翻攝自成百賢IG@_sbh777_）

韓籍啦啦隊成員安芝儇在台灣有著超高人氣，感情狀態同樣備受矚目，近來有韓國網友在社群論壇公布安芝儇的交往對象，對方是韓國戀愛綜藝實境秀《換乘戀愛4》的爭議男神成百賢，消息一出瞬間引發粉絲熱議。安芝儇有著甜美外型和火辣身材，近日傳出與成百賢熱戀，網友比對兩人的IG限時動態與貼文，發現不僅出現相同帽型、還疑似同地、同時間出遊，讓整起事件討論度持續延燒。針對戀情，安芝儇經紀公司今（17）日晚間回應：「針對藝人之私人事務，因涉及個人隱私，本公司不便發表任何評論，懇請外界予以尊重與體諒。」成百賢過去因參加《換乘戀愛4》的而知名度大增，然而他在節目中處理前任與新對象的方式，引發觀眾兩極評價，從與前任賢智的未解心結，到與允寧的情感曖昧都曾成為輿論焦點，有網友形容他是系列節目中最具爭議性的角色之一。安芝儇日前在Threads曬出一系列比基尼度假照，背景可見棕櫚樹、石階與拱門建築，看似是在熱帶國家度假，而成百賢幾乎同時間也出現在普吉島海邊，讓外界直呼：「熱戀中藏不住了。」