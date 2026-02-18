我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不少網友對於安芝儇的戀情十分不看好，因為緋聞男友成百賢（如圖）被封為《換乘戀愛》系列節目中最被討人厭的角色。（圖／翻攝自成百賢IG@_sbh777_）

台鋼雄鷹啦啦隊韓籍女神安芝儇，近日因一組火辣泳裝照引發熱議，被韓國網友爆出疑似正與戀愛實境秀《換乘戀愛4》的爭議男神成百賢熱戀中，不僅手機桌面截圖在網路上瘋傳、兩人似乎還同地、同時間出遊，直呼戀情幾乎「藏不住」。對此，安芝儇經紀公司則回應《NOWNEWS今日新聞》：「針對藝人之私人事務，因涉及個人隱私，本公司不便發表任何評論，懇請外界予以尊重與體諒。」近日韓網瘋傳一張疑似安芝儇的手機桌面截圖，畫面中不僅標註了「安芝儇」的韓文名字，背景更拼貼多張與一名男子的親密同框照。眼尖網友比對發現，截圖中的男子所戴的棒球帽款設計特殊，與成百賢近期在社群平台曬出的帽型高度吻合，由於撞款機率極低，立刻引發熱議。另外對比兩人的社群貼文，安芝儇日前在 Threads 曬出多張在熱帶國家的比基尼度假照，背景出現明顯的石階與拱門建築；而幾乎同一時間，成百賢也在 IG 限時動態貼出普吉島的海邊日落與機場巴士，網友瘋猜兩人疑似同遊泰國。隨著緋聞延燒，安芝儇過往的感情經歷也被翻出，她曾受訪坦言對「酒後暴力」有極深陰影，過去曾遇過醉後動手的男友，因此現階段擇偶條件除了身高要高、笑容迷人，更強調對方必須成熟穩重、有禮貌，並直言：「最討厭自大又沒禮貌的男人。」對於感情傳聞，安芝儇所屬經紀公司回應：「針對藝人之私人事務，因涉及個人隱私，本公司不便發表任何評論，懇請外界予以尊重與體諒。」另外，由於成百賢在《換乘戀愛4》中處理前任關係時引發爭議，不少粉絲對於這段戀情發展持保留態度，討論熱度仍持續攀升。