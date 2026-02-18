我是廣告 請繼續往下閱讀

在2026年NBA全明星周末期間，傳奇中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）投下了一枚輿論炸彈。他在接受影音媒體《Overtime》採訪時，明確表達了對金州勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）的最高推崇，甚至直言柯瑞已經超越了喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James），成為籃球史上不折不扣的「GOAT（史上最偉大球員）」。在採訪過程中，當主持人列舉一系列超級巨星並詢問是否有比柯瑞更強的球員時，歐尼爾始終保持沉默。在名單掃過魔術強森（Magic Johnson）、安東尼（Carmelo Anthony）、喬丹、詹姆斯甚至歐尼爾自己後，這位1992年選秀狀元終於開口，堅定地表示：「柯瑞就是史上最偉大的球員（Steph is the greatest）。」身為擁有四枚冠軍戒指、三次決賽MVP並曾與無數名人堂球員共事的傳奇，歐尼爾的這番評價無疑為「誰是 GOAT」的歷史爭論注入了全新的觀點。柯瑞本屆雖入選明星賽先發，但因膝傷遺憾缺席，由暴龍隊前鋒英格倫（Brandon Ingram）遞補。儘管無法上場，柯瑞仍在洛杉磯引發轟動。他在 NBC 轉播間完成了一次不可思議的花式投籃並迅速走紅，更與好友里拉德（Damian Lillard）在社群媒體上達成協議，將在下個賽季回歸三分球大賽。里拉德公開了兩人的私訊對話，內容提到將在2027年鳳凰城全明星賽與湯普森（Klay Thompson）、布克（Devin Booker）等神射手同場對決，柯瑞對此熱情回應：「算我一個！」這將會是柯瑞職業生涯第八次參與該項賽事。針對外界對其 37 歲高齡何時退役的猜測，柯瑞在接受《People》雜誌採訪時展現了哲學家般的心態：「退休這件事會順其自然地發生，但我不認為是近期。過度思考終點會剝奪你享受當下的權利。」本季場均仍能砍下 27.2 分、三分命中率 39.1% 的柯瑞表示，他非常自豪能在職業生涯末段依然維持頂尖水準：「能在這個年紀成為最資深的球員，並完成這些偉大的成就，對我來說是一枚榮譽勳章。我正在重新定義這個年紀的『偉大』該是什麼樣子。」隨著歐尼爾的公開加冕與柯瑞持續進化的表現，這位「歷史射手王」正不斷推高自己在籃球史冊上的地位，並向世人證明，他的巔峰期還遠未結束。