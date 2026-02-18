我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士仍有一條通往字母哥交易的創意路徑。關鍵在於格林（Draymond Green）與新加入的波爾辛吉斯的合約情況。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士隊一直在尋找能與柯瑞（Stephen Curry）並肩作戰的超級巨星，字母哥的加入無疑將讓勇士隊的爭冠實力重回巔峰。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊在今年交易截止日前未能如願引進「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），且這位密爾瓦基公鹿隊超級巨星在明星賽期間公開表態效忠球隊，令不少勇士球迷感到失望。然而，美媒最新報導指出，勇士隊並未放棄追逐，透過精密的合約結構操作，他們仍有機會在今年夏天重啟這筆震驚聯盟的超級交易。儘管阿德托昆博在明星賽期間告訴ESPN：「到今天為止，我依然致力於密爾瓦基公鹿隊，你永遠不會聽到我說不想待在這裡。」但這並未阻止勇士隊的後續規畫。在截止日前，勇士雖然退而求其次將庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）送往老鷹換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），但根據薪資專家分析，這反而為夏季的操作埋下伏筆。薪資專家Yossi Gozlan指出，勇士隊總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）仍有一條通往字母哥交易的創意路徑。關鍵在於格林（Draymond Green）與新加入的波爾辛吉斯的合約情況。兩人目前都有資格進行合約延長，若勇士能巧妙地結構他們新合約的首年薪資，將兩人的薪資加總，便能精確匹配字母哥下個賽季高達5850萬美元的頂薪合約。這意味著，只要格林與波爾辛吉斯在合約中保持可交易資格，他們就能在休賽季成為換取字母哥的核心配薪籌碼。雖然交易格林這位擁有4枚冠軍戒指的元老功臣對勇士而言極為困難，但若目標是阿德托昆博這位兩屆MVP，這被認為是必須付出的代價。自杜蘭特（Kevin Durant）離隊後，勇士隊一直在尋找能與柯瑞（Stephen Curry）並肩作戰的超級巨星，字母哥的加入無疑將讓勇士隊的爭冠實力重回巔峰。目前的變數在於字母哥是否會向公鹿隊提出交易申請。他的合約剩下兩年（含2027-28賽季的球員選項），一旦公鹿隊在季後賽表現不如預期，關於他未來的討論將再次升溫。勇士隊目前正致力於做好所有財務與合約上的準備，確保當機會出現時，他們能排在交易隊伍的最前列。雖然字母哥目前的立場堅定，但勇士隊已透過合約布局證明，這場超級球星的爭奪戰尚未畫下句點，夏季的轉會市場預計將更加精彩。