明尼蘇達灰狼隊今（18）日正式宣布，已簽回現年38歲的老將控球後衛康利（Mike Conley Jr.），這份合約將涵蓋2025-26賽季的剩餘賽程。這次簽約不僅標誌著這位休息室領袖的歸來，也展現了灰狼球團在交易截止日前後的精準財務操作。康利的這段旅程堪稱峰迴路轉。他在2月3日最初被灰狼交易至芝加哥公牛，隨後在隔日又被轉賣至夏洛特黃蜂。黃蜂隊隨即選擇裁掉這位進入聯盟19年的資深老將。根據NBA規定，被交易並裁掉的球員通常不能立即重返交易他的球隊。然而，由於康利在被裁掉前被交易了「兩次」，規定僅限制他不能回到最後交易他的公牛隊，這為灰狼隊重新簽回這位老臣開啟了綠燈。灰狼球團透過這場「交易再簽回」的操作，成功將康利原有的1080萬美元合約從薪資總額中清出，並以底薪合約重新簽回，大幅減輕了豪華稅負擔與第一層薪資硬上限（First Apron）的壓力。這讓球隊有足夠的財務空間在截止日前從公牛隊交易來26歲的潛力後衛多桑姆（Ayo Dosunmu），完成了後場的年輕化與深度補強。儘管本季場均僅貢獻4.4分與2.9助攻，各項數據來到生涯新低，但康利在灰狼陣中的精神地位依舊穩固。當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）此前便公開表示：「我們希望你回來，邁克，大家都很想念他。」康利預計將出任多桑姆與迪文森佐（Donte DiVincenzo）之後的替補控衛，並持續以其豐富的經驗指導年輕球員。目前灰狼戰績為34勝22負，暫居西區第六。隨著康利的回歸，灰狼在明星賽後將擁有更穩定的領導力量，全力衝刺季後賽排名。