▲針對大谷代表日本隊參加 WBC 的角色，道奇隊編成本部長佛里曼（Andrew Friedman）與總教練羅伯斯均證實，雙方經過深談後決定大谷將以「純打者」身分參賽。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平於今（18）日迎來春訓首場實戰形式打擊練習（Live BP）。他在面對4名打者的18球中，送出2次三振，最快球速觸及98英里（約158公里）。儘管投球狀態調整順利，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今日受訪時明確表示，大谷在世界棒球經典賽（WBC）開打前，預計不會在官方熱身賽中以投手身分登板。大谷今日對決了包括赫南德茲（Teoscar Hernandez）在內的4位打者，僅被擊出1支安打。負責接捕的24歲新秀捕手拉辛（Dalton Rushing）給予極高評價：「雖然開頭還在找節奏，但最後兩名打者的表現非常完美。大谷今年的投球動作比以前更流暢（Clean），且控球穩定。我有預感，他今年是衝著賽揚獎（Cy Young Award）來的。」拉辛指出，經歷第二次韌帶手術修復後，大谷今年的身體狀態顯得更為清新且充滿馬力，不僅能應付打擊，投手身分的調整也完全沒有限制。針對大谷代表日本隊參加 WBC 的角色，道奇隊編成本部長佛里曼（Andrew Friedman）與總教練羅伯斯均證實，雙方經過深談後決定大谷將以「純打者」身分參賽。佛里曼解釋：「考慮到他去年手術後的強度以及長達10個月的球季規劃，我們必須極度謹慎。為了讓他未來8年都能持續投球，大谷雖然熱愛競技，但也理解並接受了這個決定。」羅伯斯則補充，由於大谷在 WBC 期間將無法進行高強度的投手實戰調整，因此目前在春訓基地會安排更頻繁的 Live BP 來累積投球局數。對於外界擔心大谷無法在開季前調整好投球狀態，羅伯斯一語帶過：「翔平非常自律且勤奮，他的進度比去年快得多，我一點也不擔心。」這是大谷自 2023 年手術以來，首度挑戰從開幕戰就以投打二刀流身分進入完整賽季。在「不打 WBC 投手」的共識下，大谷正透過春訓精確掌控身體與技術的平衡，目標是在幫助日本隊完成 WBC 連霸後，能隨即進入道奇隊的先發輪值，開啟歷史性的全面賽季。