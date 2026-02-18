我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿隊超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）近期因小腿拉傷缺席近一個月，雖然他在明星賽期間透露身體已康復，但關於他未來的動向仍是全聯盟關注的焦點。在接受ESPN主播Malika Andrews專訪時，阿德托昆博雖然重申對球隊的忠誠，卻也語帶保留地設下「奪冠」前提，令外界猜測休賽季的交易大門依然敞開。阿德托昆博因本季第二次小腿拉傷錯過了明星賽。他在採訪中表示：「我今天感覺很好，老實說，我已經恢復到100%。現在我只需要完成復健流程中的所有步驟，包括進行1對1、3對3及5對5的實戰練習，一旦通過測試，我就能重返賽場。」公鹿隊將在週五對陣紐奧良鵜鶘隊，儘管他自認已準備就緒，但目前仍被列為每日觀察名單。儘管公鹿隊在2月5日交易截止日前拒絕了所有報價，但關於阿德托昆博的傳聞並未止息。在專訪中，他再次強調：「到今天為止，我依然致力於公鹿隊，我效忠於我的隊友與教練團隊。」但他隨後補充道：「我想在公鹿奪冠，但如果這不在計畫中，或是無法實現，那我就得考慮轉向（Pivot），因為我真的很想贏。」目前公鹿隊正陷入季後賽附加賽邊緣的苦戰，現有陣容除了新加入的湯瑪斯（Cam Thomas）與透納（Myles Turner）外，補強空間有限。這番言論被解讀為對管理層施壓，若球隊無法在季後賽證明爭冠實力，休賽季的交易可能性將大幅攀升。字母哥在訪談中提到，兒時曾夢想效力於尼克、湖人、騎士、雷霆及塞爾提克等隊，這番話再度觸動了對手球隊的敏感神經。然而，他反覆變動的言論也引發部分球迷不滿，批評他一方面宣稱效忠，另一方面卻不斷暗示可能離隊。ESPN資深記者Shams Charania指出，儘管公鹿隊在截止日前封鎖了所有電話，但灰狼、熱火等隊依然手握大量籌碼，準備在休賽季發動攻勢。由於公鹿隊缺乏選秀權與年輕球員進行後續交易，若本季最終慘淡收場，這位2021年總決賽MVP極有可能在今年夏天成為交易市場上最炙手可熱的標的。阿德托昆博的未來究竟會留在密爾瓦基續寫傳奇，還是為了追逐生涯第二冠而披上他隊戰袍，答案預計將在接下來的幾個月內揭曉。