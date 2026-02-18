我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新老闆沃爾特正試圖將其經營洛杉磯道奇隊的成功經驗複製到湖人隊。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊內部正面臨多年來最劇烈的人事變革。根據《The Athletic》記者沃克（Dan Woike）報導，湖人隊業務營運總裁哈里斯（Tim Harris）已於今（18）日正式通知員工，本賽季將是他為紫金軍團效力的最後一個賽季。這位曾為球隊簽下價值數十億美元轉播合約的功臣離職，標誌著新老闆沃爾特（Mark Walter）全面接掌球權後的「道奇模式」改革已正式進入核心管理層。哈里斯在湖人隊及論壇球場（The Forum）任職超過35年，與已故老闆老巴斯博士（Dr. Jerry Buss）關係極其深厚。他職業生涯最重要的成就，是主導了湖人隊與Spectrum SportsNet簽下的巨大地方電視轉播權合約，該合約為球隊帶進數十億美元收益，讓湖人隊在面對小市場球隊時擁有絕對的財政優勢。儘管先前老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）曾表示即便將多數股權售予沃爾特，球隊運作仍將保持穩定，但自交易完成後的幾個月內，變動頻頻。除了哈里斯，珍妮的弟弟喬伊·巴斯（Joey Buss）與傑西·巴斯（Jesse Buss）近期也已被解雇，顯示出巴斯家族對球隊的控制力正隨著人事更迭而淡化。新老闆沃爾特正試圖將其經營洛杉磯道奇隊的成功經驗複製到湖人隊。據悉，沃爾特計畫在休賽季引入更多智慧管理人才，將湖人隊管理層改造成類似道奇隊的專業化體系。雖然珍妮·巴斯仍將續任球隊理事長（Governor）至少5年，但隨著哈里斯等老臣相繼離去，沃爾特顯然已開始安插心腹，以確保這支全球體育界最大的品牌之一能持續優化其商業價值。在場外人事大洗牌的同時，場內的重建核心也已明確。珍妮·巴斯近期公開表示，球隊未來的發展核心將圍繞著去年交易得來的26歲超級巨星唐西奇（Luka Doncic）。珍妮表示：「我們非常自豪唐西奇能成為湖人的一員，這份夥伴關係將為我們在圍繞東契奇建隊時提供穩定前行的力量。」隨著詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）時代逐漸落幕，哈里斯的離開象徵著湖人隊從行政到競技面，都將正式告別過去30年的傳統模式，全面邁向由沃爾特與東契奇領軍的新紀元。