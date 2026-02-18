我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主席蕭華表示，西雅圖與拉斯維加斯加入聯盟的意願非常明確，已準備好推動這項自2004年以來的首次擴軍計畫。（圖／美聯社／達志影像）

▲聯盟高層認為，若將極具魅力、被視為聯盟新門面的愛德華茲移往東區，能增加他在紐約麥迪遜花園廣場或亞特蘭大家鄉出賽的頻率。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）聯盟正式展開擴軍準備，明尼蘇達灰狼隊極有可能在不久的將來改變所屬聯盟，變成一支東區球隊。根據聯盟主席蕭華（Adam Silver）在2026年全明星周末期間的證實，聯盟已開始為擴軍至西雅圖與拉斯維加斯鋪路，而這項變動將迫使現有的一支西區球隊移往東區，目前所有指稱皆指向地緣位置尷尬的灰狼隊。主席蕭華在洛杉磯Intuit Dome舉行的明星賽期間表示，聯盟正處於媒體版權協議後的關鍵談判階段。蕭華直言：「我們將在2026年做出決定。西雅圖與拉斯維加斯的意願非常明確，我們已準備好推動這項自2004年以來的首次擴軍計畫。」若這兩座西岸城市成功入陣，西區將增加兩支球隊，為維持各區16隊的平衡，勢必有一隊須轉入東區。儘管曼斐斯灰熊與紐奧良鵜鶘在經緯度上更偏東，但從交通往返與分區連結來看，灰狼隊才是最合理的遷移人選。目前灰狼隊隸屬西區，但其地理位置距離密爾瓦基、芝加哥、底特律等東區城市遠比西岸對手近得多。數據顯示，灰狼隊長期高居「賽季飛行里程數」榜單前列。若能移往東區，與五大湖區的球隊重組分區，不僅能大幅減少球員旅途疲勞與二氧化碳排放，更能建立更具地域性的宿敵對抗關係。除了地理因素，灰狼當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）的崛起也是關鍵考量。目前西區球星密集，約基奇、亞歷山大、詹姆斯與杜蘭特等巨星常在季後賽提早廝殺；相較之下，東區競爭力較不均衡。聯盟高層認為，若將極具魅力、被視為聯盟新門面的愛德華茲移往東區，能增加他在紐約麥迪遜花園廣場或亞特蘭大家鄉出賽的頻率，並創造他與馬刺隊溫班亞馬（Victor Wembanyama）在總決賽對決的可能性。這種「平衡東、西區明星戰力」的商業考量，讓灰狼東遷更具說服力。雖然遷移分區將終結灰狼隊在西區的傳統競爭史，但對於這支正處於巔峰的年輕球隊而言，轉往東區無疑能獲得更佳的賽程安排與季後賽晉級路徑。隨著2026年決策日接近，全球球迷都在關注這場可能徹底翻轉聯盟權力結構的版圖重組。