▲蕭敬騰（如圖）親自下廚，妻子Summer在圖片上寫道：「我嫁的真好」。（圖／摘自 IG@summer_lin_627)

▲蕭敬騰（左）與Summer（右）期盼2026年能夠是幸福、快樂的一年。（圖／摘自 IG@summer_lin_627)

農曆春節本該是一家人開心團圓的時光，但蕭敬騰的妻子Summer卻因去年12中面對爸爸林光寧病逝的傷痛，要過第一個沒有爸爸的春節。她在除夕時發文，透露過去一年的傷感還在沉澱與適應，但新的一年希望跟網友們一起馬上幸福。她還發布蕭敬騰親自下廚的畫面，寫道：「我嫁的（得）真好。」顯然被另一半的體貼深深撫慰，能夠有歡度年節的好心情。Summer在除夕的發文中指出，嚴格意義上除夕才該是2025年的最後一天，原本農曆年時考慮到爸爸住院而婉拒了許多工作，也不放心安排假期遠行，甚至現在她和蕭敬騰都還住在去年為了方便陪伴爸爸而臨時租下的醫院附近住所，他們都不太想提到過去一年的傷心事。她發布蕭敬騰下廚準備兩人餐食的畫面，雖然就是彼此相處的日常，卻也溫馨、甜蜜，她開心自己嫁對人，讓網友羨慕不已。而Summer感嘆已過去的2025年，也許沒那麼好，但也沒那麼糟，認為應該要試著接受，不是試著忘記，自我勉勵「允許一切的發生，然後學習自洽」，在迎接春節假期時，她也寫道：「馬上2026了，見者有份，我們一起馬上幸福、馬上如願。2026，放馬過來吧！」感覺得出已經重新用積極的心態去迎向未來。今（18）日大年初二，習俗上出嫁的女兒要帶著夫婿與孩子們回娘家，Summer現在的生命中就是老公蕭敬騰陪伴身邊，她在初二凌晨就發布蕭敬騰在上海東方衛視演出的《The Greatest Show》片段，只見會在家下廚、當個居家好丈夫的老蕭，回復舞台上的閃亮丰采，他也在Summer發文下留言：「祝福大家2026都能在自己的舞台上，盡情發光、馬上幸福。」