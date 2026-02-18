我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊的兩大日籍強投大谷翔平（Shohei Ohtani）與山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），於今（18）日在春訓基地同步展現投球調整進度。大谷在首場實戰形式投球練習（Live BP）中速球連發，最快球速來到98英里（約158公里）；山本則在第二次Live BP中對決多位強打，雖遭遇全壘打狙擊，但整體內容仍獲球團高度信任。現年31歲的大谷翔平今日迎來本季春訓首場實戰模擬投球，面對包含隊友打者在內的4名打者，在18球中送出2次三振，僅被擊出1支安打。去年為道奇奪下世界大賽二連霸的功臣之一、25歲的外野手帕赫斯（Andy Pages）也成為大谷的苦主，他在滿面驚色中被大谷的高速球空三振。帕赫斯賽後受訪表示：「大谷不僅球速極快，變化球的銳利度（Kire）也非常好。雖然這只是剛開始，但我相信他會越來越強，今天的表現簡直無懈可擊。」大谷目前維持投打二路併進的強勢調整，雖然在即將到來的經典賽（WBC）將以打者身分參賽，但其投手身分的恢復進度顯然已為開幕戰做好準備。另一位日籍王牌山本由伸則進行了模擬兩局、面對8名打者的投球練習。儘管送出2次三振，但也挨了3支安打，其中最受矚目的是被入選WBC南韓代表隊的新隊友金慧成（Kim Hye-seong）擊出左外野方向全壘打。這也是金慧成在春訓期間第二次從山本手中擊出安打。雖然挨轟，但山本與金慧成私下交情甚篤，賽後兩人在休息室擁抱並相談甚歡。道奇隊編成本部長佛里曼（Andrew Friedman）對山表的調整節奏完全放心，表示：「我們無法、也不會要求像由伸這樣的選手『收斂點投』，我們完全信任他的調整步調。」隨著3月上旬WBC開幕，大谷與山本都將扛起衛冕軍與連霸之路的重要角色。對於大谷而言，今年是他術後首度挑戰完整賽季的二刀流；對於山本而言，則是要挑戰從國家隊到職棒賽季的高強度無縫接軌。兩位亞洲巨星的穩定表現，無疑是道奇隊追求世界大賽三連霸的最強保險。