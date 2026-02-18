效力於底特律老虎隊的台灣好手李灝宇，近日因在春訓基地的一句玩笑話意外引發跨國輿論風暴。針對先前媒體報導他對隊友大喊「FXXK KOREA」一事，李灝宇昨日已正式透過隨隊記者發聲澄清，強調那是好友間的玩笑話，並對因文化差異造成的誤解深表歉意。老虎隨隊記者烏德貝里（Evan Woodbery）也幫忙澄清，透露更衣室當時的情況，純屬朋友間的調侃，也希望外界不要放大來看這種美式運動文化。
📍李灝宇事件始末：經典賽／一句玩笑話讓韓媒全氣炸！李灝宇出面道歉：必須保持尊重
李灝宇更衣室內的垃圾話被當真
這場風波起源於《底特律新聞》記者麥考斯基（Chris McCosky）在社群平台的一則貼文。貼文提到，在老虎隊春訓營中，即將代表韓國隊參加世界棒球經典賽（WBC）的混血球員瓊斯（Jahmai Jones），正與李灝宇針對WBC進行「激烈的言語交鋒」。文中寫道，李灝宇用完美的英語說出「F字頭」不雅字眼調侃韓國隊，現場氣氛看起來「非常有趣」。
烏德貝里也在社群表示自己有搜尋相關報導，似乎認為這段對話被轉載至台灣和韓國媒體後，標題被下得極為聳動，引發韓國網民集體不滿，認為李灝宇公然侮辱國家代表隊。
隨隊記者出面作證 那是朋友間的胡鬧
長期追蹤老虎隊的記者烏德貝里眼見事態擴大，隨即在社群平台發文為李灝宇澄清。烏德貝里表示，他是那場「垃圾話對決」的現場目擊者，可以證實那純粹是朋友與隊友間的調侃（Banter），完全沒有惡意或政治意圖，呼籲韓國網友不要過度解讀。
李灝宇正式道歉：重視亞洲文化中的尊重
為了平息風波，李灝宇今日特別發表聲明。他坦言：「我必須用英語說明。對美國人來說，他們覺得這樣的玩笑很有趣，但在亞洲文化中，我們非常強調互相尊重。我絕對沒有冒犯韓國人的意思，如果有人覺得我的態度不夠尊重，我誠心地道歉。我真的很期待在WBC賽場上與你們交手，共同打出一場精彩的比賽。」
場上宿敵場下好友 瓊斯：比賽開始絕不手軟
事實上，李灝宇與瓊斯私交甚篤。瓊斯日前受訪時曾笑說，雖然平時與李灝宇打打鬧鬧，但一旦WBC賽場上相遇，「開賽前我們會像往常一樣相處，但球賽開始後我絕不會留情，我會徹底擊敗他。」
這場海內外瘋傳的「失言風波」，在隨隊記者的背書與李灝宇的迅速道歉下暫時告一段落。
消息來源：Evan Woodbery
我是廣告 請繼續往下閱讀
李灝宇更衣室內的垃圾話被當真
這場風波起源於《底特律新聞》記者麥考斯基（Chris McCosky）在社群平台的一則貼文。貼文提到，在老虎隊春訓營中，即將代表韓國隊參加世界棒球經典賽（WBC）的混血球員瓊斯（Jahmai Jones），正與李灝宇針對WBC進行「激烈的言語交鋒」。文中寫道，李灝宇用完美的英語說出「F字頭」不雅字眼調侃韓國隊，現場氣氛看起來「非常有趣」。
烏德貝里也在社群表示自己有搜尋相關報導，似乎認為這段對話被轉載至台灣和韓國媒體後，標題被下得極為聳動，引發韓國網民集體不滿，認為李灝宇公然侮辱國家代表隊。
長期追蹤老虎隊的記者烏德貝里眼見事態擴大，隨即在社群平台發文為李灝宇澄清。烏德貝里表示，他是那場「垃圾話對決」的現場目擊者，可以證實那純粹是朋友與隊友間的調侃（Banter），完全沒有惡意或政治意圖，呼籲韓國網友不要過度解讀。
李灝宇正式道歉：重視亞洲文化中的尊重
為了平息風波，李灝宇今日特別發表聲明。他坦言：「我必須用英語說明。對美國人來說，他們覺得這樣的玩笑很有趣，但在亞洲文化中，我們非常強調互相尊重。我絕對沒有冒犯韓國人的意思，如果有人覺得我的態度不夠尊重，我誠心地道歉。我真的很期待在WBC賽場上與你們交手，共同打出一場精彩的比賽。」
場上宿敵場下好友 瓊斯：比賽開始絕不手軟
事實上，李灝宇與瓊斯私交甚篤。瓊斯日前受訪時曾笑說，雖然平時與李灝宇打打鬧鬧，但一旦WBC賽場上相遇，「開賽前我們會像往常一樣相處，但球賽開始後我絕不會留情，我會徹底擊敗他。」
這場海內外瘋傳的「失言風波」，在隨隊記者的背書與李灝宇的迅速道歉下暫時告一段落。
經典賽相關報導：
🔥經典賽／中華隊後天就開練！初三大巨蛋開訓 自辦賽迎戰韓職球隊
🔥經典賽／韓國四大金剛全傷退！韓媒很怕噩夢重演：交手台灣陷劣勢
更多「2026經典賽」相關新聞。