▲陳家人一起聚在電視機前看Lulu主持的《紅白藝能大賞》，Lulu則站在電視旁比YA拍照。（圖／Lulu 黃路梓茵臉書）

▲Lulu（右）、陳漢典（左）換上泰雅族服飾，齊心協力打年糕。（圖／Lulu 黃路梓茵臉書）

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典去年10月登記結婚，今年農曆過年是她首次以陳家媳婦身分跟陳漢典一起回家過節，昨（17）日凌晨Lulu就在臉書曬出與陳家人的大合照，只見大家都沒在看鏡頭，而是專心盯著電視機，原來是因為電視上有隱藏彩蛋，陳家人在看的節目正是Lulu主持的《紅白藝能大賞》，她則笑說：「第一次成為台北媳婦的除夕夜，成功」，畫面超級溫馨有愛。Lulu昨日凌晨在臉書曬出她與陳家人的合照，只見大家一起坐在客廳看電視，螢幕上出現的正是Lulu的身影，陳家人一起看她主持的《紅白藝能大賞》，Lulu則站在電視機旁，和螢幕中的自己拍照，畫面溫馨又逗趣，由此也可看出陳家人都很喜歡Lulu這個媳婦，讓她笑說：「第一次成為台北媳婦的除夕夜，成功」。而Lulu除了和陳家人一起欣賞自己主持的《紅白藝能大賞》，仔細看客廳桌上還有散落的撲克牌和鈔票，一家人應該也聚在一起打牌試手氣，年節氛圍滿滿。粉絲看了也紛紛留言：「陳太太新年快樂，馬上幸福，馬上平安健康」、「大家族耶，紅椅子都出動了，祝大雅的女兒在婆家人見人愛，花見花開，平安喜樂，預祝今年底的尾牙獎往『錢』進一大步」、「欸！桌上還留有聚賭的證據喔！開開玩笑啦～祝福夫家娘家都，健康平安幸福美滿」。Lulu、陳漢典夫婦除夕夜在陳家吃年夜飯後，初一則回到Lulu娘家，泰雅族的松鶴部落體驗打年糕傳統活動，Lulu透露：「為了這個初一團聚AKA漢典打年糕初體驗，爸爸跟我的叔叔們還有姑姑姑丈準備很久。爸爸前幾天還回山上砍木柴拔草掃地，姑姑跟姑丈準備糯米飯，叔叔幫忙年糕木桶的生火，超級感動的欸」，可見陳漢典也已獲得Lulu家人的高度認可，其樂融融過年。