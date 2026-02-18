我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家寧期許自己新年「所求皆所願」，結果卻被網友開嗆欠錢不還、不會被神明保佑。（圖／記者劉松霖攝）

網紅家寧和前男友Andy老師因「眾量級」頻道收益問題對簿公堂，官司目前仍在持續中，昨（17）日大年初一家寧則分享自己穿著旗袍到廟裡拜拜走春的畫面，只見她雙手合十對著香爐許願，網友看到照片卻都無情留言吐槽她，「欠錢欠過年」、「神明可是不會保佑貪財之人喔」。家寧昨日在IG發文，寫下新年願景，「願新的一年，所求皆所願，所行化坦途。大家初一快樂！2026火馬年，我們都要優雅地奔向目標」。照片中的家寧雙手合十站在廟前拜拜祈禱，臉上掛著微笑，同時也跟粉絲分享自己上新片的消息，「新片已經熱騰騰上線！看片順便祝大家紅包領到手軟，萬事大吉！」家寧打了許多祝福語，但並未獲得網友認同，多數人還是站在Andy那邊，開酸家寧欠錢不還，紛紛留言：「新的一年！希望能夠解說如何做帳」、「有沒有偷偷拜拜說能打贏官司？」、「如果欠人家錢不還，在民俗中…..運氣不會好」、「欠錢怎麼可以欠過年」、「神明知道你騙錢不還嗎」、「還帳本比你拜拜實際，欠錢欠過年會衰」、「神明可是不會保佑貪財之人喔」。家寧2024年分手Andy後，眾量級頻道收益分帳問題被搬上檯面。Andy去年3月拍片指控指家寧與家寧的父母、妹妹掌控頻道收益，他負責拍攝、剪輯、腳本策畫卻只領到不合比例的月薪，此事掀起大眾關注。Andy後續也找律師正式提出告訴，指控家寧一家侵占4300萬元，家寧母親被依業務侵占、背信罪起訴、父親與妹妹則是逃漏稅共犯，至於家寧本人則依妨害電腦使用罪起訴。