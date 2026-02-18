我是廣告 請繼續往下閱讀

距離第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）開幕僅剩不到兩周，目標重返四強的韓國隊再次傳出不利消息。效力於聖路易紅雀隊、被視為韓國隊守護神頭號人選的韓裔投手奧布萊恩（Riley O'Brien），傳出右小腿肌肉拉傷，目前已暫停所有投球練習。這也是繼多位主力球員辭退後，韓國隊投手陣容遭受的又一次沉重打擊。根據大聯盟官網報導，現年31歲的奧布萊恩在2月14日 的實戰形式練習（Live BP）後感到右小腿不適，經診斷為輕微肌肉拉傷。雖然奧布萊恩本人在受訪時樂觀表示「今天比昨天好多了」，並祈禱傷勢不要拖太久，但紅雀隊球團為了保護這位主力牛棚，對其參與 WBC 的態度已轉趨保守。奧布萊恩擁有一半韓國血統，去年在MLB出賽42場，繳出3勝1敗6救援、防禦率2.06的優異成績，其高達162公里的伸卡球被韓國隊總教練柳智炫寄予厚望，原定由他守護最後一道防線。韓國隊在本屆 WBC 的組隊過程極度坎坷。在奧布萊恩受傷前，投手陣容已有多名大將因傷退出，包括文東珠肩部發炎。元兌仁右肘受傷。不僅投手群受創，野手陣容也損失慘重，包含正游擊手金河成（右手中指受傷）、內野手宋成文（側腹受傷）以及捕手崔在勳（手部骨折）皆已確定缺席。如今若身為「守護神」的奧布萊恩也因傷退出，韓國隊的投手戰力將面臨近乎真空的危機。韓國隊本次被分在C組，與日本、澳洲、台灣及捷克同組。由於韓國隊在前兩屆 WBC 均在首輪出局，本屆背負著必須晉級的極大壓力。在多位旅美好手相繼傳出傷情後，如何重新調整投打佈局，將考驗總教練柳智炫的應變能力。WBC 首場賽事將於3月5日開打，韓國隊目前正焦急等待紅雀隊針對奧布萊恩傷勢的最後評估報告。