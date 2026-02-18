我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宇珊（中排右2）婚前就和老公說好，過年各自與家人一起過，表示彼此都很舒服、自在。（圖／宇珊Threads ＠shanliu0608）

女星宇珊2023年宣布與圈外男友結婚，成為人妻的她，透露婚前就和老公說好「過年他跟他家人過，我跟我家人過」，因此每年都留在家裡過年。而不少人會有「女兒除夕回娘家，會把娘家吃窮」的迷思，對此宇珊認為習俗是人訂出來的，只要個人覺得舒服、自在就好，直呼：「我只是結婚，不是嫁出去！」想法獲得不少網友認同。過年傳統習俗中，女兒在初二前不能回娘家，否則會分掉娘家的運氣，不過宇珊結婚近3年，透露每年都在自己家過年，「習俗是人訂出來的，沒有過年除夕女兒回娘家，會把娘家吃窮這種迷思」。結婚前，宇珊就和老公說好，過年各自與家人一起過節，直到初二才會一起吃飯。即使成為人妻，宇珊認為生活也不需要有太大改變，「我不覺得結婚一定要有多大的變動，這樣彼此也都很舒服很自在」，直呼自己只是結婚，不是嫁出去。貼文一出獲得許多網友認同，留言表示「溝通好，雙方都會很舒服自在過年」、「很多習俗跟不上時代，溝通才是重要的」。事實上「大年初一不能回娘家」的禁忌，常掀起熱議，甚至可能引發婆媳爭執。有網友表示不用在意，類似禁忌在現代已不合時宜；但也有網友認為要尊重長輩想法，因此互相溝通、取得平衡才是解決之道。