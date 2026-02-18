我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安芝儇（如圖）公布2月行程表，幾乎留在台灣活動的她，工作不受緋聞影響。（圖／安芝儇IG @wlgus2qh）

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊成員安芝儇，近日爆出熱戀《換乘戀愛4》的爭議男神成百賢，經紀公司昨（17）日表示：「藝人私事不便發表任何評論。」消息一出引發網友熱議，甚至有不少粉絲心碎「掰掰退追」、「嗚嗚失戀了」。安芝儇傳出緋聞後，本人未回應相關訊息，而是PO出一組旗袍辣照，祝福大家新年快樂。另外，安芝儇也公布2月行程表，幾乎留在台灣活動的她，工作不受緋聞影響。安芝儇昨（17）日PO出一組拜年辣照，她身穿綠色旗袍，露出一雙白皙美腿，不僅對著鏡頭露出招牌笑容，手上還拿著鞭炮、春聯相當應景。安芝儇在文中寫著：「祝大家新年快樂，馬年好運旺旺來，神馬都好，神馬都順利。」隻字未提緋聞，不過網友留言仍提到成百賢，說：「這是成百賢的女朋友嗎？」、「崩潰了」、「有男友還不說」、「掰掰退追了」，但也有許多人獻上祝福，希望女神能獲得幸福。除此之外，安芝儇也在IG限動上PO出2月行程表，2月1日、4日、5日、22日、26日、27日、28日皆在台灣有公開活動，僅有2/20一天在韓國，似乎將重心都放在台灣，行程也未受到戀情影響。安芝儇戀情之所以曝光，是因一組火辣泳裝照引發熱議，韓國網友發現她與成百賢似乎同地、同時間出遊，另外網路上還流傳疑似手機桌面截圖，照片中的男子所戴的棒球帽款設計特殊，與成百賢近期在社群平台曬出的帽型高度吻合，2線索讓外界直呼：「熱戀藏不住。」