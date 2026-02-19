2026大年初四是眾神重返人間的日子，因此初四（2月20日）重頭戲是接神、迎神。許多人好奇初四要幹嘛？初四拜拜之外，民間也流傳許多初四習俗與初四禁忌，像是累積多日的垃圾終於可以整理，初四倒垃圾象徵「扔窮」。別忘了發送初四早安圖、搭配初四吉祥話問候親友，為新的一年博個好彩頭。
2026大年初四開運：廚房爐火興旺法
大年初四是接神日，重點在於接灶神與財神回宮。初四（2月20日）開運在午餐前將廚房檯面收拾乾淨，爐灶乾淨則家道興旺。再開啟瓦斯爐火約1分鐘，煮一壺水或簡單熱菜。灶火代表一家的財庫與生計，火旺則財旺，家神守護，招財入庫。
2026大年初四習俗：接神迎財、灶神回民間
命理專家楊登嵙表示，灶君及諸神明在大年初四返回人間，因此初四為「接神日」。必須在當天下午供奉牲禮與水果，民間有「送神早，接神晚。」的說法，意思是送神要一大清早，接神在下午也不遲，因此接神一般在中午12時過後，或是遲至傍晚5時前也沒關係。
大年初四也是女媧創世的「羊日」，因此民間也認為初四這天不能殺羊。初四恭迎灶神回民間，常見習俗有接神、吃「折羅」，就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可依據菜色油炸、燉煮，「吃折羅」代表著勤儉持家。
2026大年初四禁忌：不出遠門、廚房忌裸體
◾ 不出遠門：相傳灶王爺（灶神）這天會「查戶口」，因此大年初四盡量不出遠門或長途旅行。
◾ 不用針線：傳統認為初一到初四不宜使用針線，因為針帶煞氣，且補衣物象徵「補破洞」，恐導致一年到頭勞碌不停、破財不斷。
◾ 廚房忌裸體或更衣：灶神掌管廚房與一家飲食，初四在廚房不可裸體走動、換衣服或暴露身體，否則被視為不敬。
◾ 不要小氣：接神當天宜大方分享家中美食給親友、鄰居，象徵慷慨迎財。若太小氣、吝嗇，財神可能不入門，導致財運流失、人緣變差。
◾ 廚房不可吵架：廚房是灶神駐守之處，初四絕對不可在廚房罵小孩、爭執或大聲吵鬧，以免灶神生氣，引來是非官訟或家庭不和。
◾ 廚房不可行房：這天避免在廚房親熱或行房，民間認為會影響感情穩定，甚至招致婚外情或夫妻不睦，破壞家庭和諧。
◾ 爐灶要整潔：灶神重視廚房環境，初四務必保持爐灶乾淨，不要堆放雜物、剩菜剩飯，應及時整理，以示尊敬。
大年初四不能做什麼？「熱門QA」快速解答
Q1：初四可以洗衣服嗎？
可以，建議下午接神後再洗。 到了初四，洗衣服禁忌已漸漸放寬，可以開始處理衣物。不過，老人家有一說法，為了尊重回歸的眾神，建議等下午接神儀式完成後再洗衣服，象徵將過年期間的舊塵洗淨，清爽準備開工。
Q
2：初四要幹嘛？
大年初四（2月20日）是「接神日」或「迎財神日」，傳統上迎接灶神、家神與眾神明返回人間。下午準備三牲、四果、發糕、糖果、甜點、茶酒等豐盛供品，在神桌或廚房焚香祭拜，放鞭炮恭迎，祈求全年家宅平安、財運亨通。
商家常在晚上或初五子時「搶路頭」開市迎財神；民間也會「扔窮」清掃垃圾、吃「折羅」（剩菜大雜燴）惜福。建議全家齊聚、不出遠門，讓灶神查戶口點名，展現誠意。
Q3：初四可以倒垃圾嗎？
初四迎神日，部份地區習俗仍認為掃地或倒垃圾恐把剛接來的財氣、好運掃出門。但也有人會在初四開始「扔窮」集中垃圾。建議可先將垃圾整理存放在角落，等初五「破五」徹底丟棄並大掃除。
：初四可以剪指甲嗎？
不建議初四剪指甲，在傳統命理中，除夕至初五剪指甲有「剪斷財路」的說法，尤其2026丙午馬年五行火旺，刀剪屬金，火克金易導致情緒躁動，建議忍耐到初五「隔開」，所有禁忌解除後再剪指甲更心安。
2026大年初四拜拜！迎財神、接神怎麼拜
📍初四「接神日」迎灶神
◾時間：初四2月20日中午12時過後至下午5時前。
◾地點：廚房或自家神龕。
◾供品：清茶3杯、鮮花、水果、甜品、盥洗用具。灶神喜歡吃甜，可以準備年糕、發糕、桂圓、糖果、米果、麻粩、寸棗、生仁糖、冬瓜糖等，茶水部分可使用甜茶。
◾金紙：壽金、刈金、土地公金、五路財神金，其中「甲馬金」尤為重要，可以讓神祗做為交通工具。
◾禱詞：點燃3炷香，跟一般拜拜祈願一樣，報上名字和住址，讓灶神知道你是誰、住在哪。接著再講出自己的願望，祈願內容要明確敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績都要講出到何種程度，至少說出實際方向，不能只講空洞的「發大財」。
◾流程：擺放供桌後，默念祝禱詞，15分鐘後擲筊請示，獲得許可則開始燒化金紙。
2026大年初四早安圖貼圖：限時免費下載
大年初四是接神納福、迎財神的好日子！LINE推出多款拜年貼圖，現正限時免費下載中。快用最可愛實用的初四早安圖，一鍵發送給親朋好友，傳遞滿滿財氣與祝福。《NOWNEWS》社群中心也特別製作10張馬年賀圖，點此全部免費下載使用。
👉點此連結｜LINE過年貼圖30組免費下載！2026新年快樂貼圖限時打包
2026大年初四祝福吉祥話
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
2026大年初四早安圖貼圖：限時免費下載
- 初四接神迎好運，財神到家福氣滿
- 大年初四喜臨門，金銀財寶滾滾來
- 初四平安順心，整年順風又順水
- 初四迎財神，好運一整年
- 大年初四福星到，萬事如意沒煩惱
- 初四開工好兆頭，事業財運雙豐收
- 初四接神納福，闔家平安喜樂
- 大年初四財氣旺，天天都有好心情
- 初四吉時到，好運接不完
- 初四福到家，幸福一整年
- 迎神接福在初四，平安順利過好年
- 初四財神報到，錢包天天飽
- 大年初四好運開，心想事成都實在
- 初四迎福又迎財，年年歲歲都精彩
- 初四平安吉祥，萬事順遂安康
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多「2026過年」相關新聞。