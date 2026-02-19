我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《臥虎藏龍》讓楊紫瓊的演技第一次被外界看見，順利從動作女星轉型為實力派。（圖／摘自IMDb）

▲李安（右）特別為楊紫瓊（左）出席她在好萊塢星光大道上摘星的落成典禮。（圖／摘自 Associated Press YT）

截至目前唯一的華人奧斯卡影后楊紫瓊，在好萊塢星光大道上留名、擁有屬於自己的星星。曾和她合作的《媽的多重宇宙》、《瘋狂亞洲富豪》等片老夥伴包括朱浩偉、關繼威、奧卡菲娜等都來觀禮，她也向台下的《臥虎藏龍》導演李安表達感恩之意，笑道：「謝謝你發現我其實會演戲。」難忘李安以前曾對別人說：「她不只是個武打影星，別再這麼叫她了。」就此鼓勵她從打女變一步步走上影后之路。63歲的楊紫瓊曾經是華人影壇頭號動作女星，進軍歐美的首部大作、正宗007系列第18集《明日帝國》，也是強調她的身手表現，而沒安排什麼和龐德的激情戲，大家對她印象都是只能打、不太能演，李安卻在《臥虎藏龍》給她很多表現演技的段落，讓人對她刮目相看。而今她貴為奧斯卡影后，又在好萊塢星光大道上留名，李安也親自到場支持，她當然不錯過親自感謝他的機會。《臥虎藏龍》曾經創下非英語片在北美的票房紀錄、賣破1億美元，對於讀字幕會讓許多人打消上戲院念頭的美國，簡直像奇蹟。李安上台致詞時說道：「27年前，我有個機會能夠回中國，想做什麼都可以，我決定面對中年危機、實現童年時的夢想，拍武俠史詩電影『臥虎藏龍』。那時要想到找楊紫瓊是很容易的，她是武打片女王，又是亞洲大明星，只除了一點：我不知道她能不能演戲。」在合作過程中，李安特別強調華人講的「人不可貌相」和「相由心生」，他在用楊紫瓊之前，看到她的作品都是動作影片，卻發現在她身上有電影明星很罕見的如兒童演員般的純真，十分珍貴，覺得自己像是中頭獎，而楊紫瓊在該片結尾高潮戲面對愛人逝去的演出，讓他也掉下眼淚，不得不暫停15分鐘去撫平自己的情緒。他稱讚楊紫瓊不但是好演員、好人，也是自己很好的朋友。她的另一半：前法拉利CEO、尚陶德卻沒有出席典禮，她笑言自己允許他赴印度的行程，謝謝他常常會陪在她身邊，不管是光鮮亮麗的時候，或是私下、不引起注意的片刻。她也感謝婆家陶德家族，給她很多愛，成為她安全的避風港。楊紫瓊近日才在柏林影展接受終身成就獎，馬上又名留好萊塢星光大道，距離她以《小蝦米對大鯨魚》在台灣大賣、走紅剛好40年，確實意義非凡。